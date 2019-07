Aceste vedete au titluri regale!

Stiri pe aceeasi tema

- Archie Harrison Mountbatten-Windsor, fiul printului Harry,a fost botezat sambata, la castelul Windsor, numele nasilor nu vor fi dezvaluite, iar regina Elizabeth II a Marii Britanii nu a fost prezenta la eveniment.Ceremonia a avut loc in capela privata din interiorul castelului, si nu in Capela…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a prezentat luni presedintelui american Donald Trump obiecte de colectie ale familiei regale de la jocuri de golf si le-a dat presedintelui american si sotiei sale un ghid al evenimentelor din istoria SUA aflat in colectia regala de la Palatul Buckingham,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a prezentat luni presedintelui american Donald Trump obiecte de colectie ale familiei regale de la jocuri de golf si le-a dat presedintelui american si sotiei sale un ghid al evenimentelor din istoria SUA aflat in colectia regala de

- Annette Wilkin este femeia pentru care regina este dispusa sa-si asume riscul de a participa la un eveniment care nu e organizat de Casa Regala. Femeia a lucrat pentru regina din anul 1974 si s-a apropiat foarte mult de suverana. Conform protocolului regal, suveranii Marii Britanii nu participa la funeralii,…

- Fostul producator cazut in dizgratie Harvey Weinstein a ajuns la o intelegere financiara, in cadrul unei proceduri de drept civil, cu mai multe dintre victimele sale prezumtive precum si cu creditorii care l-au dat in judecata, in schimbul unei sume de 44 de milioane de dolari, potrivit publicatiei…

- La un an dupa casatoria printului Harry cu Meghan Markle si la sapte luni dupa nunta lui Jack Brooksbank cu printesa Eugenia de Yor, capela Saint George din castelul Windsor a fost din nou martora unei casatorii regale, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Lady Gabriella Windsor, fiica lui…

- Ducesa de Cambridge iși dorește sa devina mama din nou, a dezvaluit un apropiat al Familiei Regale din Marea Britanie. Kate Middleton și Prințul William au deja trei copii impreuna, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis. "Chaterine ar vrea sa mai aiba un copil", a spus o sursa pentru…

- Printul William al Marii Britanii si sotia sa, Kate, au dat publicitatii trei noi fotografii cu mezinul familiei, printul Louis, care implineste marti un an, relateaza Reuters. Doua dintre fotografii il infatiseaza pe Louis intr-un decor natural, purtand un pulover de culoare rosie, iar…