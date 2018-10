Stiri pe aceeasi tema

- Un incident tulburator s-a petrecut in Ungaria. O fetita de doar 4 ani a fost violata si abuzata in orasul Cegled, unde se mutase impreuna cu parintii ei, romani. Presa maghiara scrie ca fetița a fost gasita de familia sa intr-o balta de sange, cu un picior rupt.

- Marea agitata a ucis inca un copil, in Mangalia. O fetita de 11 ani, pe care unchiul ei a lasat-o singura in valuri, cu un colac - desi pe plaja era arborat steagul rosu. Curentii puternici au tras-o sub apa. Salvatorii nu au mai putut face nimic.

- Accidentul s-a petrecut in Vladeni. Fetita mergea pe marginea drumului cu un grup de prieteni si la un moment dat a iesit in fata autoturismului, povestesc martorii. Soferul era sa fie batut de tatal fetei si de alti localnici. Fetita a fost lovita la cap si a fost luata de o Ambulanta si transportata…

- Bebeluș roman mort intr-un spital din Italia, pentru ca mama lui nu s-a vaccinat. Fetița se nascuse in luna iunie și nu avea pro problema de sanatate. Copila unei familii de romani din Cremasco s-a stins la spitalul din Bergamo din cauza tusei convulsive. O boala infecțioasa, transmisa de bacteria Bordetella…

- O fetița de trei ani in șoc anafilactic a fost dusa in brațe cațiva kilometri, duminica seara, de catre polițiști, la Constanța. Copila fusese ințepata de albine, insa ambulanța nu a putut ajunge la ea din cauza ca drumul a fost distrus de ploile torențiale din ultima perioada. Un barbat din localitatea…

- Duminica seara, 29 iulie, apele unui parau din comuna Ladesti judetul Valcea s-au umflat din cauza unei viituri. Doua persoane au fost luate de curenti, o fetita de 11 ani si un barbat. Copila a fost gasita aseara in stop-cardiorespirator si a pierdut lupta cu viata, iar barbatul astazi, intr-o padure…

- Tatal care și-a legat fata cu cearșafuri de un stalp, la Iași le-a dat un raspuns șocant anchetatorilor. Barbatul și-a motivat fapta spunand ca ii este frica sa o lase libera pe fiica sa, pentru ca are un handicap și nu o poate controla. Fetița de 11 ani legata de stalp intr-un cartier al Iașului a…