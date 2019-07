Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul de la trecerea la nivel cu calea ferata de la Fersig, produs acum cateva zile, in urma caruia un tanar de 20 de ani și-a pierdut viața redeschide discuția legata de semnalizarea acestor treceri. In locul in care s-a produs accidentul exista doar crucea Sfantului Andrei. In condiții de ceața…

- Un tanar, in varsta de 18 ani, din Berlești, a fost lovit de un autoturism, la volanul caruia se afla un șofer incepator. Lipsa experienței și-a spus cuvantul, conducatorul auto, și el tot in varsta de 18 ani, pierzand controlul asupra direcției de mers și acroșandu-l pe pieton. Din fericire, victima…

- Președintele PSD a discutat, la Antena 3, despre gratuitatea pe tren care le este oferita studenților. De asemenea, a zis ca aceștia se vor bucura și de reduceri pentru transportul aerian. "Știu ca ne-a certat Mircea Badea foarte mult pentru ca am dat gratuitate studenților pe tren. Eu nu…

- Soferul microbuzului lovit de tren, in urma cu doua saptamani, pe raza comunei C.A. Rosetti a decedat sambata dimineata la Spitalul Judetean din Buzau. Viorel Linteanu, de 50 de ani, din comuna Dumitresti, judetul Vrancea, se afla in stare critica la sectia de terapie intensiva dupa ce a intrat cu microbuzul…