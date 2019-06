Accident teribil! Trei persoane au murit în urma unui accident în care a fost implicat și un vehicul care transporta copii Accident teribil! Trei persoane au murit in urma unui accident in care a fost implicat și un vehicul care transporta copii Un vehicul in care se aflau 22 de elevi s-a izbit in plin de o alta mașina. Trei persoane, printre care un copil de șapte ani, au murit pe loc, iar alte patru victime sunt in stare grava la spital, a informat timeslive.co.za. In vehiculul care transporta elevi și care s-a rasturnat pe camp se aflau 22 de persoane, iar in cealalta mașina erau patru pasageri. Unii dintre copii au primit ingrijiri chiar la fața locului, in timp ce alții au fost transportați degraba la spital. Teribilul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

