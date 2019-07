Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani a murit, vineri dimineata, dupa ce masina sa a fost lovita de trenul InterRegio Baia Mare Bucuresti, in localitatea Fersig, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Maramures, Cecilia Grozavu. La ora 7,11 Politia a fost sesizata…

- O fata de 13 ani care se deplasa cu bicicleta pe raza localitatii Ponorel, sat din Muntii Apuseni, a fost lovita, marti, de o masina care a patruns pe contrasens, minora fiind transportata in stare de inconstienta si cu rani grave la spital. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Doua fetițe, de 13 și, respectiv, 9 ani au murit luni seara, in raul Ramnicu Sarat. Fetițele nu știau sa inoate și au fost inghițite de apa adanca. Cele doua fete proveneau dintr-o familie de etnie roma. Fetele au fost scoase din apa in stare de inconștiența. Prima fetița, cea de noua ani, a fost predata…

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.

- O fetita de doar 11 ani a fost lovita de o masina, la volanul caruia se afla un sofer de 53 de ani. Accidentul s-a produs in satul Ursoaia, raionul Causeni.Potrivit oamenilor legii, victima a murit in drum spre spital.

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 17 mai, este 16.800, din care 64 de decese. In perioada 13 – 17 mai au fost raportate 83 de cazuri nou confirmate in 13 județe și in municipiul București. Cele mai multe au fost in Neamț – 40, iar in […] Articolul O…

- Un bebeluș de cinci luni a murit miercuri, 22 mai, dupa ce a ramas inchis intr-o mașina aparținind unei gradinițe din Florida, SUA. Fetița a fost descoperita de mama sa in jurul orel 1:00, dupa ce aceasta a sunat la gradinița respectiva pentru a intreba de fiica sa. Una dintre angajatele gradiniței…

- O fetița de doar doi ani a fost descoperita intr-un apartament alaturi de cadavrele parinților ei. Fetița, pe nume Alexandra, era infometata și suferea de dezhidratare. Copila nici nu mai putea sa se mai miște de foame și de sete. Cauza decesului parinților ei nu este cunoscuta deocamdata, dar anchetatorii…