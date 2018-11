Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist in varsta de 70 de ani din satul Crețești, județul Ilfov, a murit dupa ce s-a dezechilibrat pe șosea și a fost calcat pe cap de catre un autoturism, informeaza Poliția Ilfov, care mai precizeaza ca șoferul mașinii nu consumase bauturi alcoolice, potrivit Mediafax. Un biciclist…

- O persoana a murit și alte șase au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident petrecut pe DN 2C, in localitatea Amara din județul Ialomița, in care au fost implicate o mașina și o caruța. Citește și: VIDEO INFIORATOR! Momentul impactului dintre un camion și un microbuz! Au murit șase oameni…

- Sfarșit cumplit pentru o tanara de 30 de ani din Husi și bebelusul ei, o fetita de numai cateva luni. Cele doua au murit intr-un tragic accident in localitatea Manfredonia, din provincia Foggia, in Italia. Tragedia a avut in urma cu doua zile. Petronela Alecsa se afla intr-o masina, impreuna cu fetita…

- Fostul boxer german Graciano Rocchigiani, care a fost campion mondial la profesionisti, a decedat marti dimineata in Italia dupa ce a fost lovit de o masina cand mergea pe jos, a anuntat presa internationala. Fostul pugilist voia sa-si viziteze prietena si pe cei doi copii ai sai. Rocchigiani, care…

- Patru frați din Dambovița au vazut moartea cu ochii. Aceștia erau in mașina condusa de fratele mai mare cand a pierdut controlul și s-a rasturnat in afara carosabilului. In mașina condusa de tanarul de 20 de ani se aflau surorile lui de 16 și 19 ani și frațiorul mai mic de doar 8 ani. In […] The post…

- Un participant la Carpathian MTB Epic a fost preluat de SMURD inconștient, cu multiple traumatisme in urma unei cazaturi cu bicicleta. Un biciclist se afla in stare grava dupa ce a cazut in cap, la Carpathian MTB Epic. A fost coborat de Salvamont Argeș la Cabana Brusturet, de unde va fi preluat de elicopterul…