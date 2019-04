Stiri pe aceeasi tema

- Azi noapte, in jurul orei 02,00, un barbat in varsta de 56 de ani din Baia Sprie conducea un autoturism pe DN 1C, dinspre Dej inspre Baia Mare. Pe fondul oboselii, insa, acesta a adormit, a parasit partea carosabila si sarind peste un sant, a ajuns cu autoturismul pe un camp. Barbatul a fost transportat…

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma in zona mall-ului din Baia Mare. Se pare ca este vorba de o coliziune, fara victime, soldata doar cu pagube materiale. La fata locului se afla echipaje de politie, pentru a afla exact cum s-a petrecut evenimentul rutier. Vom reveni cu amanunte …

- Un accident grav s-a petrecut in aceasta dimineata, in judetul Satu Mare, in care au fost implicate doua autoturisme, una dintre ele inmatriculata in Maramures. “In aceasta dimineața, la ora 08:40, pompierii satmareni au fost solicitați sa intervina pentru scoatere a doua persoane ramase incarcerate…

- Intervenție cu probleme pentru un echipaj de poliție din Brașov. Duminica seara, in timp ce se deplasau spre locul unui incident, mașina in care se afla echipajul a fost implicata intr-un grav accident rutier.

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma la iesirea din Baia Mare, din cauza caruia s-a format o coada de masini pe panta de la Recea. Din cauza traficului intens, circulatia este blocata. Deocamdata nu cunosc amanunte despre cum s-a petrecut evenimentul rutier. Vom reveni The post Circulatie…

- Cinci oameni au primit ingrijiri medicale in urma unui accident rutier petrecut pe Autostrada A3 in zona Gilau-Turda. Din primele date, in accident sunt implicate un microbuz cu 8 oameni si un TIR. Microbuzul s-a rasturnat pe carosabil.

- Cel putin 7 oameni au murit si alti 32 au fost spitalizati, dupa ce un autocar la bordul caruia se aflau 45 de oameni, dintre care 31 de copii, s a rasturnat pe un drum regional din Federatia Rusa, in apropiere de localitatea Izvekovo, regiunea Kaluga, informeaza duminica agentia de presa TASS, conform…

- Echipajele ISU Maramures au fost solicitate cu putin timp in urma la un eveniment rutier petrecut pe DJ 108D, la iesirea din Arinis, spre Cehu Silvaniei, unde o masina a ajuns in camp cu rotile in sus. In urma accidentului au rezultat trei victime. Deocamdata nu se cunosc circumstantele in care s-a petrecut…