Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Paulesti judetul Prahova zona Sens giratoriu suspendat.Potrivit reprezentantilor ISU Prahova, sunt implicate un autobuz cu 41 de persoane, un microbuz cu 14 persoane si un autoturism cu 2 persoane."Sunt doua persoane ranite din microbuz, cu traumatisme…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un accident rutier in care sunt implicate un microbuz si un autoturism, pe raza localitatii Floresti, sat Calinesti.Potrivit ISU Prahova, in microbuz se aflau…

- Un accident a avut loc astazi, la Zimand-Cuz. Un autoturism a intrat intr-un microbuz. „Astazi, in jurul orei 12,45, un barbat de 71 de ani, din Timișoara, a condus un autoturism pe DN 79, dinspre Chisineu-Cris inspre Arad, iar pe raza localitații Zimand-Cuz a patruns pe contrasens, intrand in coliziune…

- Trei persoane au fost grav ranite intr un accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni pe DN 1A, in localitatea Gura Vitioarei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Prahova citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, intr o…

- Un accident rutier cu descarcerare s a petrecut in comuna Aricesti Rahtivani, sat Stoenesti, pe DN72.In accident este implicat un autoturism cu doua persoane, dintre care una aeste incarcerata, un microbuz cu 16 persoane, fara leziuni si un TIR incarcat cu sfecla.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- 15 persoane, intre care trei copii, au fost implicate intr-un accident produs, sambata, pe DN 1, in Comarnic, județul Prahova, coliziunea avand loc intre un microbuz și un autoturism, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca in accident…

- Un accident mortal a avut loc sambata dimineata in Cluj, la Leghia, in jurul orei 9. Un barbat a murit, iar alte patru persoane sunt ranite, dintre care un copil, in urma impactului dintre un autoturism si un microbuz.

- Un barbat si o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit in urma unui accident rutier care a avut loc, joi, pe DN 6, la iesirea din localitatea Lovrin, judetul Timis. dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz. Cele doua persoane decedate erau din autoturism, in timp ce din microbuz doua…