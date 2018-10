Accident rutier grav in judetul Constanta. Auto rasturnat. Victima, o tanara de 28 de ani, este resuscitata

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, sprijiniți de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Cluj, Serviciului de Acțiuni Speciale și de cei ai Poliției orașului Techirghiol – IPJ Constanța, au efectuat doua percheziții la locuințele unor persoane…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in apropiere de localitatea Oltina, judetul Constanta. Din primele informatii un copil a fost ranit. Elicopterul SMURd a fost chemat in ajutor. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit SAJ Constanta, copilul are 7 ani si era pieton.…

- Potrivit ISU Constanta, in urma cu putin timp, a avut loc un accident rutier, in Harsova , pe strada Primaverii, judetul Constanta.Din primele informatii, accidentul s a soldat cu o victima.Politia se afla la fata locului. ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Constanta intre localitatile Seimeni si Dunarea. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii o persoana este incarcerata intre fiarele contorsionate ale autoturismului. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Ovidiu.Conform SAJ, accidentul are o victima.La locul faptei se afla un elicopter si un echipaj de pompieri.Revenim cu detalii.UPDATE 1: Victima accidentului este o femeie. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Theodor Burada din municipiul Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate, iar o persoana a fost ranita. Potrivit ISU Dobrogea, victima este constienta, colaboranta. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Dorobantu, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana a fost ranita. La fata locului intervine un echipaj SMURD B. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Victima este un barbat de 59 de ani care a suferit un traumatism cranio-facial destul de grav, fiind dus la de urgenta la spital. Politistii au deschis o ancheta cu privire la imprejurarile producerii accidentului.