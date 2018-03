Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe DN 71, la Ghergani. Un TIR și un autoturism s-au ciocnit pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile Post-ul Trafic blocat pe DN 71, in urma unui accident rutier. Doua persoane sunt ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accidentul a avut loc pe DJ 711, intre Lunguletu și Poiana. O conducatoare auto, in varsta de 27 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: O tanara a cazut cu mașina intr-un parau. 4 persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un șofer care a pierdut controlul volanului a creat un accident rutier duminica, in sectorul 1 al Capitalei. Acesta a intrat cu masina intr-un stalp. Trei persoane au fost ranite, intre acestea fiind si soferul, care a ramas blocat intre fiarele autoturismului.

- Celalalt cadavru, al barbatului care se deplasa pe șosea, fiind lovit de autovehiculul condus de tanarul de 28 de ani, nu a fost identificat pana la aceasta ora. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca joi seara „in jurul orei 20:00, conducatorul unui autoturism care se deplasa…

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs pe strada Europa din municipiu. Un baimarean de 36 de ani, care conducea un autoturism, a pierdut controlul directiei de mers intr-o curba la dreapta, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al Politiei Vrancea, Paula Enache, accidentul s-a produs pe drumul judetean 204 D, care leaga Focsaniul de localitatea Suraia, in zona cunoscuta drept Podul Zamfirei. Un autoturism a lovit un microbuz de transport persoane, in momentul…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Dambovita, intre un microbuz si un autobuz, o persoana diind incarcerata. Sapte persoane au fost implicate, miercuri dimineata, intr-un accident intre un microbuz si un autobuz, produs in municipiul Moreni din judetul Dambovita. O singura persoana…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, in accident au fost implicate un autoturism, condus de o femeie de 27 de ani, si un microbuz, in care se aflau patru persoane, respectiv soferul si trei pasageri."Pe fondul vitezei neadaptate de catre soferul autoturismului, care…

- Circulatia rutiera este blocata, duminica dimineata, pe DN 7, in localitatea Cotmeana din judetul Arges, unde un autoturism s-a ciocnit cu un TIR. In urma accidentului, doua persoane au fost grav ranite, informeaza news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN7 Pitesti - Ramnicu…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dimineata, in localitatea Dumbraveni, judetul Suceava, dupa ce soferul unui autoturism a derapat, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Traficul pe autostrada A1 pe sensul dinspre Sibiu spre Sebes a fost ingreunat, marti dupa-amiaza, din cauza a doua accidente rutiere. Doua persoane au fost ranite. Din primele date, la kilometrul 275, o autoutilitara a acrosat doua TIR-uri ce circulau in fata sa. Soferul autotutilitarei a ramas prins…

- Șase persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, într-un accident rutier petrecut pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Racovița, județul Vâlcea. Un șofer a adormit la volan și, într-o curba, s-a izbit frontal de o mașina care venea din sens opus. …

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- Soferul autoturismului a incercat sa evite masina din fata sa, care a franat brusc, si a intrat intr-un camion militar. In urma impactului, șoferul autoturismului și pasagera din dreapta au fost raniți și au fost transportați la Spitalul din Piatra Neamț, potrivit ziarpiatraneamt.ro. Niciunul…

- Sase persoane aflate intr-un autobuz au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc sub un pod feroviar, dupa ce soferul unui autotren a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul s-a ciocnit cu autobuzul. Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar…

- Trei persoane au fost ranite dupa ce o masina si un TIR au intrat in coliziune. Accidentul rutier a avut loc joi dimineata, pe E-85, pe raza localitatii Darmanesti. Dupa producerea coliziunii, soferul TIR-ului, un cetatean turc, a parasit locul accidentului. Acesta a fost identificat de politisti…

- Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar de la Filesti, dupa ce soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, de unde venea autobuzul. "Din primele informatii se pare ca autotrenul se deplasa dinspre…

- Sase persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc sub un pod feroviar, din apropierea municipiului Galati. Din primele informatii reiese ca soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba si a intrat in coliziune cu autobuzul in care se aflau cele sase persoane.…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu aproximativ o jumatate de ora, la pasarela din Beclean. Un sofer aflat la volanul unui Mercedes, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, aterizand pur si simplu in curtea statiei peco din apropiere.…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane s-a produs, noaptea trecuta, in jurul orei 01.15, in localitatea Ciumbrud, unde un autoturism a ieșit de pe șosea și a lovit o țeava de gaz. In urma impactului, țeava a fost rupta. La locul evenimentului rutier au intervenit pompierii din Aiud cu…

- O tanara aflata la volanul unui autoturism a ieșit de pe o strada laturalnica in strada Corneliu Coposu efectuand viraj la dreapta, direct pe banda a doua de circulație. In acel moment a acroșat un autoturism care circula regulamentar inspre Baciu și care a fost proiectat in gardul unui imobil. In…

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul care a provocat accidentul isi batea sotia in timp ce se afla la volan. Sotia lui le-a spus anchetatorilor ca acesta ar fi incercat sa o omoare,…

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul uneia dintre masinile avariate consumase cocaina si se certa cu iubita sa in momentul producerii accidentului

- Un grav accident de circulație a avut loc, vineri dimineața, pe DN 68A, Lugoj-Deva. Un autoturism Audi, condus de un tanar de 31 de ani, s-a izbit, violent, de un TIR care circula din sens opus. Conform spuselor polițiștilor, intr-o curba, pe raza localitații Coșevița, autoturismul…

- Un accident grav a avut loc vineri dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Un maistru militar, care s a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice, a fost implicat intr un accident in Ramnicu Valcea, vineri seara, dupa care a fugit de la locul accidentului, informeaza Romaniatv.net In urma impactului a rezultat ranirea usoara a 2 persoane, una dintre acestea fiind…

- Nimeni nu isi explica de ce soferul masinii a patruns pe contrasens si a intrat direct in camionul care mergea in sens invers. Politistii trebuie sa stabileasca asta, insa doar dupa ce il vor audia pe barbatul care era la volanul autoturismului. Din primele informatii se pare ca el ar fi adormit…

- Trei persoane au fost ranite, duminica sera, dupa ce un autoturism a lovit un tir la intersecția soselei de centura a municipiului Drobeta Turnu Severin cu strada Magheru. Toate cele trei persoane ranite se aflau in autoturism. Una dintre victime ...

- Potrivit primelor informatii, accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii nu ar fi acordat prioritate unui TIR pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin. "Accidentul produs intre autoturism si un autotren s-a soldat cu trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator.…

- Accident rutier, pe E 85, in Potarnichesti. Este vorba despre o coliziune intre un autocar si un autoturism.Din primele informatii, se pare ca doua persoane ar fi ranite usor, ambele din autoturism.

- Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au deplasat de urgenta la locul indicat pentru a efectua verificari iar…

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie. Imaginile cu pietoni raniti intinsi pe trotuar au reamintit de atacuri teroriste,…

- Un bebelus a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din orasul brazilian Rio de Janeiro. Soferul susține ca a suferit o criza de epilepsie, a anunțat ...

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc miercuri dimineața, pe Valea Gugii, din comuna clujeana Cașeiu.Soferul unui autoturism, care circula pe directia Rugasesti – Guga, a derapat, a pierdut controlul volanului si a lovit un podet.La fata locului…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Șoferul beat are doar 16 ani. El a lovit cu o camioneta, in localitatea Tureac, Bistrița Nasaud, un grup de persoane din care facea parte și tanara decedata la spital. Barbatul și-a continuat drumul inca aproximativ 5 km. A ranit 3 fetițe și o adolescenta in doua coliziuni.

- Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403. Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia. Trei persoane din microbuz si o persoana…

- Un accident s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403. Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia. Potrivit news.ro, trei persoane din microbuz…

- IMAGINI Accident grav in urma cu putin timp : Un microbuz a intrat intr-un parapet. Cinci persoane au fost ranite, intre care si doi copii. FOTO Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava. Soferul unui microbuz…

- Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere.…

- Sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN 17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava, traficul rutier in zona desfasurandu-se pe un singur fir, alternativ, informeaza un comunicat de presa al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…

- Un accident mortal a avut loc, vineri noaptea, pe raza orașului Cimpeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Din primele date primite de la IPJ Alba, un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Potrivit ISU Alba, stația Cimpeni a intervenit cu o autospeciala…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un accident rutier petrecut pe DN 6, la iesirea din Isalnita catre Filiasi, dupa ce doua masini s-au ciocnit, una dintre acestea rasturnandu-se. La fata locului…