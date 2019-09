Accident pe Averescu: impactul între o autobetonieră și un microbuz cu 9 persoane Potrivit comisarului șef IPJ Bihor, Alina Farcuța, accidentul a avut loc pe strada Mareșal Averescu, la intersecție cu strada Mierlei. Conform primelor informații, cele doua autovehicule au intrat in coliziune, iar microbuzul a fost proiectat pe trotuar și s-a oprit in peretele unei case. „La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de pompieri militari cu autospeciala de lucru cu apa și spuma, echipajul TIM SMURD Oradea și echipajul de victime multiple. Echipajele medicale au evaluat victimele la fața locului și au acordat primul ajutor la cinci persoane care au fost… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

