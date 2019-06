Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, intrerupt la kilometrul 180 din cauza unui accident grav soldat cu un mort și șase raniți, a fost reluat dupa aproape o ora și jumatate, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza mediafax.

"In judetul Constanta, circulatia rutiera pe sensul catre litoral al Autostrazii Soarelui a fost reluata. Din cauza unui accident grav in care au fost implicate doua autoturisme, traficul fusese intrerupt la kilometrul 180, in zona localitatii Pestera", anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

