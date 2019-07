Accident pe Aeroportul Henri Coandă. Patru persoane au fost rănite Un accident rutier a avut loc, marti dimineata, pe platforma Aeroportului Internațional “Henri Coanda”, intre un autobuz fara pasageri si un microbuz apartinand unei firme de handling, anunta reprezentantii Companiei Nationale Aeroportului Bucuresti (CNAB). Patru persoane au fost ranite si transportate la spital. Reprezentantii Companiei Nationale Aeroportului Bucuresti (CNAB) au anuntat ca, marti dimineata, la The post Accident pe Aeroportul Henri Coanda. Patru persoane au fost ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

