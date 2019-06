Accident mortal în Timiș. O femeie a fost izbită în plin de o autoutilitară Sfarșit crunt și neașteptat pentru o femeie din Timiș, in aceasta dupa-amiaza. In varsta de 69 de ani, aceasta a murit intr-un accident rutier care a avut loc in apropiere de localitatea Birda. Varstnica se afla in mașina alaturi de fiul sau. La un moment dat l-a rugat sa traga pe dreapta, pentru ca i ... The post Accident mortal in Timiș. O femeie a fost izbita in plin de o autoutilitara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

