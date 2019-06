Un microbuz cu 11 persoane la bord s-a ciocnit, miercuri, cu o mașina, in comuna Florești din județul Prahova. Trei persoane au fost ranite, dintre care una grav, potrivit Mediafax.

Potrivit reprezentantilor Inpectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la fata locul accidentului au fost trimise echipaje de stingere, de descarcerare, de prim-ajutor și victime multimple.

Accidentul s-a produs in comuna Florești, fiind…