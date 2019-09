Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 2 septembrie 2019, in jurul orei 07,50, polițiștii Serviciului Rutier Alba, in timp ce acționau in zona intersecției DN 1 cu strada Biruintei din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din comuna Teasc, județul Dolj. In urma verificarilor efectuate,…

- Un minor de 13 ani din Craiova este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini si a lovit mai multe autoturisme parcate pe o strada din oras, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Dolj, oamenii legii au intocmit dosar penal si pe numele unui alt minor de 15 ani, care a luat masina parintilor…

- Un barbat din județul Hunedoara este cercetat penal de polițiștii rutieri din Alba. Acesta a fost prins in trafic, la volanul unui autoturism, fara a deține permis. Actul care-i permitea sa conduca era anulat de un an și jumatate. Joi, in jurul orei 00.00, polițiștii Serviciului Rutier l-au depistat…

- Ziarul Unirea Noapte cu bucluc pentru un șofer din Hunedoara. Acesta a fost depistat de catre polițiștii albaiulieni cu permisul de conducere anulat Un sofer din Hunedoara a fost prins la miezul nopții de catre polițiștii albaiulieni conducand cu permisul suspendat de un an. La data de 29 august 2019,…

- Astazi, 19 august 2019, in jurul orei 01.40, politistii din Teius, in timp ce acționau pe strada Bisericii din oraș, l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din comuna Stremț, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar a fost intocmit dosar penal, pentru conducere…

- Ieri, 8 august 2019, in jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din Sebeș, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calarași din municipiu, cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul…

- La data de 25 iulie a.c, in jurul orei 14.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe strada Ana Ipatescu din municipiul Bacau. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism a surprins si accidentat un barbat de 51…