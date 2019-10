Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. In noaptea de 8 spre 9 septembrie, mai multe case – potrivit informațiilor primite de la locuitorii cartierului, 17 la numar – amplasate pe strada unui cartier exclusivist, amplasat la ieșire din Arad inspre Oradea, au fost sparte. Imobilele nu erau locuite, deoarece erau in faza…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, azi noapte, in jurul orei 23.25, pe DN 7. Un barbat de 44 de ani din Arad, care venea dinspre Deva, pe raza localitații Odvoș, intr-o curba periculoasa la stanga, a pierdut controlul mașinii deoarece conducea cu viteza, deși ploua. A zburat de pe șosea, a…

- ​Așa cum noteaza și România Feroviara pe Facebook, trenul de lux Venice Simplon Orient Express, a intrat duminica seara în România și va ajunge la ora 16.30 la București, iar marți dimineața va pleca și va trece Dunarea în Bulgaria. În momentul publicarii acestui articol…

- La data de 23 august a.c., in jurul orei 05.30, polițiștii rutieri au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, in urma caruia o persoana a decedat si una a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca un tanar…

- Un municipiu din alianța Cluj-Napoca, Oradea, Arad, Timișoara va edifica un cartier cu facilitați pentru locuitorii care se repatriaza din strainatate. Aceștia vor primi teren sub prețul pieței in oraș, in cadrul unui proiect-pilot.

- Dupa ani de zile in care șoferii care mergeau spre Oradea pe ruta Deva – Varfurile și-au rupt, la propriu, autoturismele, a venit momentul in care drumul este asfaltat. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara publica imagini de pe șantierul reabilitare a DN 76, sectorul Ionești –…

- Accident mortal pe șoselele din vestul țarii, la primele ore ale dimineții. Un barbat și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au suferit rani serioase, in urma coliziunii dintre un tir și un autoturism, pe drumul dintre Arad și Oradea. Incidentul s-a petrecut intre localitațile ZImandu Nou și Șimand,…

- Accidentul a avut loc intre localitatile Zimandu Nou si Simand, pe sensul de mers dinspre Arad spre Oradea, iar in cele doua vehicule se aflau trei persoane. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, Calin Domsa, a declarat ca, in urma impactului, vehiculele au ajuns…