- Atacul nu a fost revedicat. Totusi, cele mai multe atentate care sunt produse in zona sunt atribuite sau revendicate de gruparea terorista Statul Islamic. Celule jihadiste sunt inca prezente pe teritoriul Irakului, deși in decembrie 2017 autoritațile de la Bagdad au anunțat "sfarsitul razboiului"…

- Accidentul, care a avut loc joi seara in apropierea orasului Gwanda (sud-est), s-a produs din motive legate de combustibil, a declarat dpa purtatorul de cuvant al politiei districtuale, Philisani Ndebele. "Ancheta noastra preliminara arata ca unul dintre pasageri ar fi putut avea asupra lui…

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte trei au fost ranite, dupa ce autoturismul cu care se deplasau pe Drumul Comunal 100, un BMW inmatriculat in Bulgaria, s-a izbit violent de un copac de pe marginea soselei. Accidentul s-a produs ...

- 10 oameni au murit și alți 40 au fost raniți in urma unui accident grav, produs pe o autostrada din Mexic. Accidentul a fost provocat de un tir incarcat cu produse de curatenie, care se pare ca ar fi ramas fara frane. Un grav accident de circulatie s-a produs in Mexic, pe autostrada ce leaga capitala…

- Accidentul colectiv s-a produs pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei de stiri Xinhua.Accidentul s-a produs cand soferul unui camion greu a pierdut controlul volanului si a intrat in masinile care stateau la rand in fata unui punct de taxare in apropierea capitalei provinciei,…

- Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei, intr-un accident in care au fost implicate 31 de autovehicule, relateaza media de stat chineze, preluate de dpa. Accidentul colectiv s-a produs pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei…

- Doua persoane au fost ucise si mai multe ranite de un barbat care a deschis focul vineri la o scoala de yoga din Tallahassee, capitala statului Florida, a anunțat poliția, potrivit www.wftv.com.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite intr-un atac comis intr-o sala de yoga aflata in orasul Tallahassee din statul Florida, a informat seful politiei Michael DeLeo, transmite postul CNN. Atacatorul ar fi murit in ...