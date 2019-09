Accident in cartier Albert. Un bibiclist a fost spulberat de o soferita neatenta

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 03.09.2019, ora 12:03 Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizata telefonic prin SNUAU 112 de cu privire la faptul ca, pe strada Tineretului din municipiul Lupeni a avut loc un accident rutier. Politistii ajunsi la fata locului au stabilit ca, o femeie in varsta de 45 de ani, in…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 21 la Barcanesti, in urma caruia un pieton a fost lovit de masina. La sosirea medicilor, victima se afla in coma profunda, avand traumatism cranio-cerebral grav, fracturi ale mainilor si picioarelor. Echipjaul de prim ajutor sosit la fata…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dimineața (n.r. – vineri, 23 august), la ora 05.30, pe DN 2 E85, in afara localitații Sascut, și s-a soldat cu decesul unui barbat in varsta de 33 de ani. “Conducatorul unui autoturism, barbat, in varsta de 28 ani,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 10 in cartier Albert din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o soferita care a iesit dintr-o benzinarie nu s-a asigurat si a lovit un biciclist care circula regulamentar. Biciclistul, in varsta de 67 de ani, a fost ranit, iar medicii sositi la fata locului…

- O bunica in varsta de 82 de ani a lovit cu mașina un barbat cu un an mai in varsta decat ea, marți, in curtea unei biserici din Ploiești. Victima a fost transportata de urgența la spital.

- Un barbat de 82 de ani a fost ranit si transportat, marti, la spital, dupa ce a fost lovit cu masina, in curtea unei biserici din Ploiesti, de o femeie in varsta de 83 de ani. Reprezentantii Politiei Prahova au declarat ca accidentul a avut loc in Ploiesti, in curtea Bisericii Sf. Vasile, a informat…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 10:15, in curtea bisericii Sf. Vasile din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o soferita in varsta de 83 de ani a accidentat un barbat in varsta de 82 de ani in momentul in care a efectuat manevra de mers inapoi. Din neatentie, soferita l-a acrosat pe batranul…

- Un barbat din Pueto Rico a terminat facultatea la varsta de 78 de ani. Acesta a fost nevoit sa-și abandoneze studiile in tinerețe. Ismael Mejias Soto a absolvit Facultatea de Inginerie Industriala din cadrul Universitații Interamericana din Puerto Rico. Acesta și-a terminat studiile la varsta de 78…