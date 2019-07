Accident în Bulgaria. Doi români au murit, un copil de 8 ani e în comă la spital. Fuseseră în vacanță Accidentul s-a produs pe un drum principale din Razgrad - Ruse. Un copil de 8 ani este in coma la spital, a anunțat poliția din Bulgaria, citeaza Mediafax presa locala. In accident au fost implicate un camion si un autoturism inmatriculate in Romania. Vina accidentului o poarta șoferul camionului, un tanar de 23 de ani, bulgar. Copilul ranit, in varsta de 8 ani, se afla in coma, in stare foarte grava, fiind sub supravegherea medicilor de la un spital din Razgrad. Singura persoana mai ușor ranita este tatal copilului, in varsta de 43 de ani, care are clavicula rupta. Romanii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

