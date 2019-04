Accident grav pe A1. A decedat după ce s-a răsturnat cu TIR-ul Un barbat a decedat dupa ce s-a rasturnat cu TIR-ul pe Autostrada 1 in județul Sibiu. Traficul rutier este ingreunat la aceasta ora. Mai multe echipaje medicale, descarcerarea, dar și poliția, au ajuns imediat la fața locului. ”ISU Sibiu intervine de urgența cu un echipaj de descarcerare și un echipaj Smurd pe A1, intre localitațile Aciliu și Apoldu, pentru descarcerarea unei victime, barbat aflata intr-un TIR rasturnat pe banda de urgența. Din primele informații, victima este decedata”, susțin reprezentanții ISU Sibiu. Vezi și: Bonurile castigatoare la extragerea Loteriei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul pe Autostrada A1 Sibiu – Deva este restrictionat, pana marti seara, pe prima banda si pe cea de urgenta a sensului catre Sibiu, intrucat se fac lucrari pentru amenajarea unui spatiu de servicii. Restrictii sunt, marti, si pe A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul spre Capitala.…

- Un accident rutier a avut loc la ieșirea de pe autostrada A1, Sibiu – Sebeș catre Agnita. Traficul in zona este blocat. Accidentul s-a petrecut la intersecție DJ 106, Sibiu – Agnita cu breteaua de coborare de pe A1. Un șofer in varsta de 42 de ani, din Bistrița Nasaud, aflat la volanul unei autoutilitare,…

- Un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila al ISU Sibiu, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD pentru descarcerare și acordarea asistenței medicale au intervenit duminica la amiaza la Halta Podu Olt, unde s-a intamplat o nenorocire. Un barbat a fost calcat de tren! Read More...

- Sambata seara, 9 martie 2019, pe drumul comunal 105 a avut loc un accident rutier mortal! Din primele date oferite de IPJ, se pare ca șoferul unei autoutilitare, un barbat din Ramnicu Valcea, a efectuat manevra de intoarcere a vehiculului, iar in momentul in care ar fi dat in spate l-ar fi acroșat mortal…

- Ninsoarea a provocat mai multe acceidnete la Brasov. Un microbuz s-a rasturnat pe drumul dintre Codlea si Vulcan. „Din primele informatii primite de la apelant, se pare ca in microbuz se aflau noua persoane. Se deplaseaza la fata locului doua echipaje SMURD, o ambulanța și un echipaj cu apa si spuma”, a precizat…

- Garda Ileanda a fost solicitata sa intervina, marți dimineața, la un eveniment rutier, in care a fost implicat un utilaj, petrecut pe un drum din localitatea Bizusa Bai. In urma incidentului, doua persoane au fost ranite, una dintre ele avand picioarele prinse sub utilajul rasturnat intr-un sant. Pompierii…

- O persoana a fost ranita, marți, in jurul pranzului, intr-un accident rutier produs pe Autostrada A1, la km 264, intre Saliște și Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, șoferul unui ansamblu TIR, condus spre Sibiu, a intrat in coliziune cu glisiera mediana, a patruns pe contrasens și a acroșat un alt ansamblu TIR…

- ACCIDENT rutier pe A1, zona Aciliu, judetul Sibiu. Autotamponare fara victime. Se circula doar pe o banda Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 10.00, pe Autostrada A 1, la km. 261, zona Aciliu,pe sensul spre Sibiu. Este vorba despre o autotamponare, fara victime. Un ansamblu de platforme…