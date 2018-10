Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite grav, luni, in județul Brașov, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a intrat pe contrasens, unde a lovit violent o autoutilitara. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, mașina inmatriculata in Argeș, cu trei ocupanți, circula pe DN 13, spre…

- Un tanar de 20 de ani din Bistrita Nasaud si-a gasit sambata seara sfarsitul dupa ce a cazut cu motocicleta. Imprumutase mopedul de la fratele sau si pornise aproape de lasarea intunericului la o plimbare pe pasunea din apropierea satului.(CITEȘTE ȘI: SUPER-IMAGINI. “PRINȚESA RCA-URILOR” A FACUT MEGA-CHEF…

- Un accident tragic a avut loc, duminica, in localitatea Borod din Bihor. Accidentul a fost provocat de un șofer de TIR care a intrat pe contrasens. Un tanar de 24 de ani a murit pe loc, masina pe care o conducea fiind facuta praf de TIR. Impactul s-a produs dupa ce șoferul autocamionului, in incercarea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a fost reluat in ambele sensuri pe DN 2B Buzau ndash; Braila, in zona localitatii Tabarasti, judetul Buzau, unde anterior circulatia a fost intrerupta in urma impactului dintre o motocicleta si un autoturism.Potrivit…

- Inventivitatea unor semeni are urmari foarte grave. Un american din Pennsylvania s-a ales cu un dosar penal pentru omucidere dupa ce a taiat o parte din sistemul de franare al mașinii sale. Pur și simplu, respectivul dorea sa confecționeze iubitei sale o… pipa pentru cocaina crack. Nenorocirea a facut…

- Un tanar de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata intre localitatile ialomitene Tandarei si Platonesti. Un copil de 14 ani a fost preluat cu un elicopter SMURD. Conform ISU Ialomita, o masina in care se aflau 4 persoane s-a rasturnat in afara…

- Un baiat de 16 ani a murit in urma unui accident care a avut loc in Faurei, judetul Braila, soferul vinovat fiind un tanar baut si fara permis de conducere, care a pierdut controlul volanului si a iesit de pe drum. Dupa accident, acesta a fugit de la fata locului, fiind gasit de politisti.