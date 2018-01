Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in urma acestui accident cumplit. Deocamdata se cunoaște doar faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme. Doua dintre persoanele decedate se aflau intr-o masina,…

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Doua din cele trei persoane aflate in autoturismul care a plonjat, duminica, in raul Jiu, in judetul Hunedoara, au decedat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, cei doi barbati, in varsta de 35 si 42 de ani, care se aflau in masina ce a iesit de pe…

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s ar fi aflat intr…

- Accidentul a avut loc in localitatea argeseana Stalpeni, in jurul orei 04:00. Primele cercetari arata ca barbatul, care se afla singur in autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un cap de pod. Accidentul, descoperit dupa mai mult timp. Leziunile, semne…

- Marian Curec (40 de ani), minerul care in 4 decembrie 2017 a fost accidentat in subteranul Minei Livezeni, a murit intr-un spital din Timisoara, unde fusese adus in urma starii grave in care se afla. Accidentul de munca petrecut in mina Livezeni la circa 300 de metri sub pamant, iar salvatorii minieri…

- Un accident rutier grav s-a petrecut, miercuri seara, pe soseaua Deva Lugoj (DN 68 A), in localitatea Abucea. Un autotren s-a ciocnit frontal cu un autoturism, iar cei doi pasageri ai masinii au fost ranite. „Pentru salvarea ranitilor au intervenit echipajele de descarcerare si prim ajutor…

- Accident tragic la Timișoara, in primele ore ale lui 2018. Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce a fost lovit de un șofer care nu l-a observat la timp. Accidentul a avut loc pe Calea Lugojului, in jurul orei 6.00 dimineața. Un șofer care venea de la Remetea Mica inspre Timișoara nu […] Articolul Accident…

- Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime.FOTO Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a…

- O șoferița din Suceava a murit in ultima zi din 2017. Alina Tarita, o șoferița in varsta de 28 de ani din comuna Malini, județul Suceava, a murit duminica, 31 decembrie, in urma unui accident rutier, in timp ce se intorcea de la cumparaturile pentru noaptea de la Revelion. Imediat dupa ce a ieșit din…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti, pe drumul spre Cornu Luncii, unde un autoturism inmatriculat in Italia, in care se aflau trei persoane, s-a rasturnat. La fata locului au ajuns doua ambulante ale Serviciului…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini. Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Iaz spre orasul Otelu Rosu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un accident cumplit a avut loc in uma cu puțin timp in județul Timiș. Un barbat de 40 de ani și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost grav ranite. Un bebeluș de 4 luni a fost grav ranit, la fel și o fetița de aproximativ 10 ani, dar și […] Articolul Accident cumplit…

- Accident extrem de grav, produs marti seara, in judetul Bihor. In total sunt 12 victime, dintre care doua decedate, traficul in zona fiind blocat timp de mai multe ore. Potrivit capitanului Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Crisana, evenimentul rutier…

- Un incendiu care a izbucnit in aceasta noapte intr-o comuna din Caraș-Severin a dat peste cap nu doar somnul liniștit al localnicilor, din cauza unei intervenții majore de peste trei ore, ci și circulația rutiera intre Lugoj și Reșița, scrie infocs.ro. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Un barbat a murit, astazi, dupa un accident in care au fost implicate un camion si un microbuz si care s-a produs pe DN 79, intre Arad si Oradea, in localitatea Andrei Saguna, potrivit aradon.ro. Microbuzul circula in spatele camionului, șoferul caruia a incetinit dupa ce un caine i-a sarit brusc in…

- UPDATE 10:18 Microbubul facea curse regulate intre Praga si Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, citat de Agerpres. Ambele persoane decedate au aproximativ 30 de ani si sunt ...

- Doua persoane din Galati, in varsta de 89 si respectiv 70 de ani, au decedat, astazi, in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta. Pompierii intervin si la aceasta ora pentru lichidarea flacarilor. Cele doua victime, barbat si femeie, aveau probleme de sanatate si au fost gasite carbonizate. Purtatorul…

- Potrivit Politiei Covasna, accidentul de pe DN13 E, din zona localitatii Campu Frumos, s-ar fi produs din cauza vitezei. "Accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor patru persoane printre care si un minor. Din cercetarile efectuate pana in acest moment s-a stabilit ca…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit duminica, dupa ce s-a aruncat de la o fereastra situata la etajul al IV-lea al Spitalului Județean de Urgența din Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea, Catalin Popescu. El a precizat…

- Un turist a murit in Masivul Parang, dupa ce a fost surprins de o avalansa Foto: captura youtube.com. Un turist a murit astazi în Masivul Parâng. Trei persoane se aflau pe un traseu care urca spre Vârful Cârja, când, la un moment dat, o avalansa i-a surprins…

- Un grav accident a avut loc pe DN 72, care face legatura intre municipiul Ploiesti si municipiul Targoviste. Doua autoturisme s-au ciocnit violent in zona Parcului industrial Ploiesti, la cativa kilometri de intrarea in oras, accidentul avand loc in conditiile in care in zona este ceata, iar vizibilitatea…

- Aproximativ 65 de persoane, clienti si angajati ai unui magazin, dar si locatari ai unui bloc din Pitesti, au fost evacuate din magazin si din locuinte, joi dupa-amiaza, dupa ce autoritatile au constatat ca terenul pe care este amplasata o macara este instabil, iar utilajul s-ar putea prabusi.…

- Șoferul autovehiculului, un barbat in varsta de 65 de ani, a decedat in urma impactului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat ca un autoturism a fost lovit in plin de un tren de calatori la o trecere de cale ferata din zona localitatii…

- Accident tragic in urma cu puțin timp in județul Timiș. Un copil și doi adulți, cel mai probabil o familie, și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit frontal de un TIR. Accidentul a avut loc pe Drumul European 70, intre Moravița și Stamora Germana. Unul dintre vehicule a patruns…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati sa intervina intr un camin C9 din statiunea Neptun, situat pe strada Plopilor. Conform pompierilor, intr o camera a fost foarte mult fum, fara foc. Preventiv, pentru a nu avea probleme vreunul dintre vecini,…

- Una dintre persoanele ranite in accidentul produs luni seara intre o combina agricola si un autoturism a decedat, dupa ce a fost resuscitata mai multe zeci de minute de medici pentru a fi salvata, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian…

- Doi tineri care aveau toata viata inainte au avut parte de un sfarsit cumplit, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit puternic de o alta, oprindu-se apoi in zidul sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Accidentul a avut loc in cursul noptii trecute, pe strada Mircea cel Batran,…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dupa amiaza la un accident rutier petrecut intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, ei fiind informati ca exista persoane incarcerate, dar si scurgeri de combustibil, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost anuntati sambata dupa amiaza in legatura cu producerea unui accident rutier cu trei victime, dintre care una incarcerata, in comuna Terpezita, fiind implicate doua autoturisme. La fata locului s-au…

- IMAGINI TERIBILE Accident cumplit in urma cu puțin timp. O femeie a murit dupa ce cinci masini s-au ciocnit si au luat foc.VIDEO+FOTO Un accident teribil a avut loc marti seara. Mai multe masini s-au cioncit si doua au luat foc. O femeie de 35 de ani a murit. Accidentul a avut loc in zona Baicului…

- Un accident cumplit a avut loc pe un drum național din județul Hunedoara, in noaptea care a trecut. Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața, alte șase persoane au fost grav ranite. Accidentul a fost produs de un barbat care s-a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice.

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit, vineri, in urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, la limita judetelor Arges si Dambovita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, accidentul s-a produs in zona kilometrului 80, pe sensul de mers catre Pitesti.…

- Trei persoane au fost prinse sub un mal de pamant, in zona Pestera Bolii din judetul Hunedoara. Echipele de interventie au reusit sa gaseasca si sa-i scoata de sub roca si pamant cei trei muncitori surprinsi de malul de pamant in judetul Hunedoara, la cinci ore de la producerea accidentului. Purtatorul…

- UPDATE: Echipele de interventie au reusit, sambata, sa gaseasca si sa scoata de sub roca si pamant si ceilalti doi muncitori surprinsi de malul de pamant in judetul Hunedoara, la cinci ore de la producerea accidentului. Ei lucrau la un pod feroviar care trebuie sa fie gata in noiembrie, dar circulatia…

- Cinci persoane au murit, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un camion si a luat foc, in judetul Suceava. In accident a fost implicat si un al treilea autoturism.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Alin Galeata,…

- UPDATE Doi dintre minerii raniți in explozia de la Uricani vor fi transportați la spitale din București, a declarat, luni, pentru Agerpres, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat. "In cazul a doua victime din cele trei la reevaluare, s-a constatat ca prezinta…

- O explozie puternica a avut loc, luni dimineata, in subteranul Minei Uricani, iar patru mineri au fost surprinsi de deflagratie. Trei dintre ei au fost recuperati si au fost transportati la spital, avand arsuri pe fata si pe membre, iar cel de-al patrulea miner este cautat de catre salvatori, neexistand…

- O tanara de 18 ani, eleva in clasa a XI a, si tatal acesteia si au pierdut viata in accidentul produs, aseara, pe DN 1, la Persani, in judetul Brasov, unde un TIR incarcat cu parchet s a rasturnat peste un autoturism.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov, in…