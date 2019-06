Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta seara pe autostrada A1, in apropiere de Arad, pe sensul de mers Arad – Timișoara, circulația fiind blocata și reluata ulterior doar pe banda de urgența. In urma coliziunii, șapte dintre cele opt persoane aflate in automobilele implicate au fost transportate la spital,…

- Autoturismul unui barbat a fost distrus in totalitate in urma unui accident pe care l-a provocat el insuși, pe Autostrada A1. Ținand cont de situația in care a ajuns autoturismul, barbatul a scapat doar cu rani… ușoare. Incidentul s-a petrecut intre pe tronsonul autostrazii dintre Timișoara și Arad,…

- Cinci persoane au fost ranite si transportate la spital, duminica, dupa ce doua autoturisme care circulau pe un drum judetean din Arad s-au ciocnit frontal, iar unul dintre ele a fost proiectat intr-un sant, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Plan roșu de intervenție! Opt persoane au fost ranite și au ajuns la spital dupa ce doua microbuze in care se aflau 27 de pasageri s-au ciocnit sambata seara in zona localitatii Letcani din județul Iași.

- Imagini accident teribil : Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, sunt doi morti.foto+video Un accident teribil a avut pe DN1 la ieșirea din Sebeș spre Sibiu. Doua persoane au decedat dupa un impact frontal intre doua autoturisme. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un accident grav a avut loc, miercuri, la Timișoara, la intersectia dintre Calea Bogdaneștilor și Bulevardul Cetații.Vatmanul unui tramvai a coborat din cabina fara a actiona frana de mana, din cauza unei pene de curent. Cand curentul a revenit, vehiculul a plecat fara ca vatmanul sa mai…

- Accident de circulație, in noaptea de vineri spre sambata, pe strada Cluj din Timișoara. Un autoturism s-a facut praf, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. Doi tineri au fost transportați la spital.

- Accident de circulație, marți dupa-amiaza, pe drumul ce leaga Timișoara de Giroc. Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital dupa ce un șofer nu a respectat distanța regulamentara in trafic și a provocat un accident in lanț.