Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a numarului crescut de viroze si infectii respiratorii inregistrate in ultima perioada, dar si la recomandarea Directiei de Sanatate Publica Constanta, conducerea SCJU ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta a luat mai multe hotarari in privinta accesului vizitatorilor in incinta unitatii spitalicesti.…

- Șapte romani au fost ucisi de virusul H1N1 in ultimele zile, iar peste 100 au fost confirmate cu gripa de la inceputul sezonului. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din București a precizat ca in spital sunt internați in jur de 60 de pacienți diagnosticați cu gripa. Zilnic,…

- Spitalele sunt in alerta din cauza gripei. In unele locuri a fost deja interzis accesul vizitatorilor si s-au luat masuri de protectie stricte in saloanele unde sunt internati pacientii cu gripa. Totul pentru limitarea imbolnavirile.

- Ca urmare a situatiei epidemiologice actuale (DSP Suceava a anuntat, vineri, confirmarea primului caz de gripa din acest sezon la un pacient din zona Gura Humorului), Spitalul Judetean de Urgenta Suceava a impus restrictionarea accesului vizitatorilor in aceasta unitate spitaliceasca. Potrivit unui…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader a declarat sambata pentru News.ro ca, potrivit informatiilor pe care le-a primit din partea Directiei de Sinatate Publica Prahova, sapte asistente si infirmiere care lucreaza la maternitatea din Ploiesti au fost depistate ca fiind purtatoare…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader a declarat sambata pentru News.ro ca, potrivit informatiilor pe care le-a primit din partea Directiei de Sinatate Publica Prahova, sapte asistente si infirmiere care lucreaza la maternitatea din Ploiesti au fost depistate ca fiind purtatoare…

- Conducerile Spitalului Judetean de Urgenta Buzau si a Directiei de Sanatate Publica reactioneaza fata de afirmatiile aparute in spatiul public potrivit carora ar „ascunde prezenta in sectia de Neonatologie a stafilococului auriu si astfel devin complici la imbolnavirea a zeci de noi nascuti si a mamicilor,…

- Unsprezece persoane din Sectia de neonatologie a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie ‘Prof. Dr. Panait Sirbu’ sunt purtatoare de stafilococ auriu MRSA, la aceasta maternitate fiind in derulare un control al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB), se arata intr-un comunicat…