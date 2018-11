Stiri pe aceeasi tema

- "Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza' anunta finalizarea in data de 12.11.2018 a verificarii similitudinii unor pasaje sau texte din tezele de doctorat sustinute in perioada 2011 - 2017, cu texte disponibile in format electronic din mediul online. Concluziile raportului urmeaza a fi prezentate…

- Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” informeaza ca a fost finalizata, in urma cu cateva zile, verificarea lucrarilor de doctorat privind suspiciunile de plagiat, concluziile raportului urmand a fi prezentate ministrului de Interne, Carmen Dan.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri ca nu se teme ca va fi pusa sub acuzare in dosarul penal legat de modul in care au intervenit jandarmii la protestul din 10 august. Intrebata de jurnalisti, la finalul unui eveniment de la Academia de Politie, daca se teme ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a transmis, vineri, studentilor care au depus juramantul la Academia de Politie, ca imbraca aceasta uniforma intr-un moment in care MAI este ''tinta unor atacuri repetate'', ''care pot genera diminuarea increderii populatiei in aceasta…

- Aproape 600 de tineri, admiși la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, depun, vineri, juramantul militar, in cadrul unei ceremonii la care va fi prezent și ministrul de Interne, Carmen Dan. Promoția 2018 din cadrul instituției cuprinde 200 fete și 380 baieți, potrivit Mediafax. Promoția…

- Judecatorul Lucian Netejoru, inspector-sef al Inspectiei Judiciare, a plagiat in mare parte din continutul tezei sale de doctorat in Ordine Publica si Siguranta Nationala, pe care a sustinut-o in 2010 la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti, relateaza PressOne.