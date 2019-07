Televiziunea Romana continua programul "Teatru in TVR", pregatind o stagiune in adevaratul sens al cuvantului. Comedie - aceasta este tema celei de-a treia editii a programului "Teatru in TVR". Se vor juca 6 titluri, fiecare dintre spectacolele stagiunii avand mai multe reprezentatii, astfel incat spectatorii sa isi poata alege data la care doresc sa vina in Gradina Moliere, in perioada 26 iulie - 14 septembrie. Cele 6 spectacole care se vor juca in actuala stagiune "Teatru in TVR" sunt: - "Ursul" de A.P. Cehov, Teatrul Coquette - "Paiatele / Efectul daunator al tutunismului si alcoolismului…