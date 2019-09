A trecut TACIT: Votul electronic la distanţă a trecut de Senat Proiectul legislativ privind votul electronic la distanta, initiat de parlamentari USR, a trecut tacit luni de Senat prin implinirea termenului pentru dezbatere si adoptare. Potrivit expunerii de motive, scopul proiectului este acela de a rezolva o mare parte din problemele cu care se confrunta cetatenii romani, probleme la care sistemul de vot clasic nu are inca raspunsuri, informeaza agerpres.ro. Citește și: O femeie a fost legata azi de Gheorghe Dinca! Cine este ea de fapt "O prima problema identificata de noi este aceea ca, dat fiind faptul ca peste trei milioane de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

