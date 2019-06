Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Sarbu si Bogdan Romanescu au facut si nunta mult visata. Astfel, celebra actrita de la Teatrul Constantin Tanase a imbracat rochia de mireasa la 6 ani de la moartea primului ei sot, Marian Sarbu, care s-a stins pe scena, in urma unui infarct.

- Ce poate fi mai frumos decat o nunta pe o plaja pustie, cu apa de culoarea smaraldului si peisaje de o frumusete ireala, intr-unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pamant? Doi tineri indragostiti si-au organizat nunta visurilor in Sardinia, o insula italiana, descoperita si acaparata de bogatii…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au casatorit civil, in urma cu doua zile, iar cei dragi le-au fost alaturi la cel mai important eveniment din viața lor. Dupa ce Ilie Nastase a declarat ca nu ii ureaza nimic fostei lui soții, bruneta a reacționat și a declarat ca nu se aștepta la asta din partea fostului…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au ales deja și cine le vor fi nași de nunta. Fosta soție a lui Ilie Nastase s-a gandit ca primul pe lista de nași sa fie cantarețul Jorge, cu care s-a ințeles foarte bine la show-ul Ferma. "M-am gandit sa te pun pe tine. Tu ne-ai ursit. Dar tu vei fi primul…

- Mirela, fosta concurenta la "Insula Iubirii", a publicat prima poza cu verighetele pe care le va purta alaturi de sotul ei, Florin Tecar. Cei doi s-au casatorit civil luni si urmeaza sa faca o mare nunta, conform spuselor brunetei.

- In anul 2003, Romania era cucerita de fenomenul „Big Brother“, emisiune ce pozitiona postul Prima TV in topul televiziunilor din tara noastra, amintește click.ro. Cei de la Antena 1 au anuntat ca, in noul sezon „Insula iubirii“, una dintre ispitele masculine este Adrian Demetrian, care era cunoscut…

- O nunta din China a fost stricata de un eveniment mai puțin obișnuit. Fosta iubita a mirelui a aparut imbracata in rochie de mireasa și a cazut in fața acestuia, rugandu-l sa se intoarca la ea. Evenimentul fericit s-a transformat intr-un circ total. In timp ce mirele incerca sa nu-și scape nevasta din…

- Ana-Maria Stoian, soția actuala a lui Marian Mexicanu, va deveni mama. Cuplul a primit vestea cea mare la doar o luna de la cununia civila. Artistul mai are doi copii din prima casnicie, iar acesta va fi primul al cuplului, proaspat casatorit. Nunta anului in LUMEA MANELELOR! S-a casatorit…