A născut gemeni de culori diferite O femeie din SUA a avut șocul vieții ei in momentul in care a adus pe lume bebelușii pe care ii purta in pantec. Gemenii ei sunt foarte diferiți, in sensul ca unul este alb, iar celalalt are pielea inchisa la culoare. Deși cunoscuții au acuzat-o ca a ramas insarcinata cu barbați diferiți, femeia jura... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana, sora mai mica a Deliei, a devenit mamica pentru a doua oara. Artista a nascut un baiețel perfect sanatos. Oana Matache (27 ani), sora mai mica a Deliei (37 ani), a nascut duminica, 17 martie, un baiețel. Ea mai are o fetița, Jessie (2 ani), din mariajul cu Razvan Miheț. Conform Libertatea.ro…

- „Daca as avea doar o carte de tras, de exemplu, as schimba ziua in care s-a nascut Leon si s-o fac pe fosta mea sotie sa nu mai plece la mare, ca Leon sa se fi nascut la Bucuresti prin cezariana daca era in ziua respectiva. Ea nu avea voie sa nasca natural, trebuia sa o faca prin cezariana si apoi…

- O femeie in varsta de 31 de ani, gravida, a inceput sa aiba contractii in timpul unei petreceri. S-a inchis in baie, a dat nastere copilului pe vasul de toaleta, l-a pus intr-un sac si l-a aruncat in tomberon, pentru a putea continua distractia! Nu, nu este o gluma!

- Printre cei care au lasat o impresie buna in perioada in care a fost testat se numara si oradeanul Serban Tirla, mijlocas stanga provenit de la LPS „Bihorul” Oradea. Nascut in anul 2002, Serban a activat la grupa pregatita de antrenorul Ionel Negrea. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Antonia s-a fotografiat in șase ipostaze diferite și i-a intrebat pe fanii sai ce look prefera. Raspunsurile au venit imediat. Antonia, in varsta de 29 de ani, este considerata una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul autohton. Vedeta s-a pozat in șase ipostaze diferite, cu diverse look-uri…

- Au venit pe lume cu patru luni mai devreme, dupa doar 22 de saptamani de stat in burtica, dar au supraviețuit in mod miraculos. Este povestea gemenilor care au batut orice record in materie de supraviețuire. La naștere, aveau 600 de grame și 0% șanse sa traiasca. Medicii le-au spus parinților sa se…

- Guvernul a aprobat un proiect de Hotrârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.Actul normativ stabilete un model unic de bilet de cltorie gratuit care poate fi utilizat pentru tipuri diferite...