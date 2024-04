Stiri pe aceeasi tema

- George Nicolescu, solistul de muzica ușoara care s-a nascut orb, s-a stins din viața la varsta de 74 de ani. Melodiile lui au incantat romanii ani la rand. George Nicolescu fusese operat vinerea trecuta. Chiar daca interventia chirurgicala a fost una reusita, starea lui George Nicolescu s-a agravat…

- Nascut intr-o zi de 18 septembrie, in urma cu 116 ani, Arșavir Nazaret Acterian (București, 1907) a murit intr-o zi de toamna, pe 17 septembrie (1997). Sa descantam destinul acestui literat „intarziat”!

- Muzeul de Arta Piatra Neamt gazduieste expozitia dedicata maestrului Eugen Craciun, intitulata generic „In memoriam/parcurs vizual retrospectiv”. Manifestarea are loc pe tot parcursul lunii, iar deschiderea este programat pe 5 martie, cu incepere de la ora 17:00. La peste 100 de ani de la nastere si…

- A incetat din viata Vasile Diba, primul campion olimpic la caiac al Romaniei. Acesta avea 69 de ani si era internat de mai multe zile la Spitalul Colentina din București, secția Hematologie 2. Anunțul decesului a fost facut de Flaviu Butnaru, consilier superior la Agenția Naționala pentru Sport, citat…

- In ziua de 19 Februarie 1936 s-a nascut Marin Sorescu, poet, dramaturg și eseist, fost ministru al culturii. Marin Sorescu (d. 8 decembrie 1996, București), a fost un scriitor roman, membru titular (din 1992) al Academiei Romane. Operele lui au fost traduse in mai mult de 20 de țari, totalizand peste…

- 4 februarie: Ziua in care s-a nascut pictorul rascoalei din 1907. Pictorul botoșanean Octav Bancila Botoșanenii au un nou motiv de mandrie astazi, ziua in care se naștea, la 4 februarie 1872 in Botoșani, mare pictor Octav Bancila, cel care avea sa fie cunoscut ca “Pictorul rascoalei din 1907”. Octav…

- Oferta de abonamente a Teatrul de Nord Satu Mare este in continuare valabila. Trupa „Mihai Raicu” va susține, in baza abonamentelor, la Teatrul Municipal Carei urmatoarele spectacole: La vie en rose – teatru-dans (22.02.2024, ora 18.00), Domnișoara Nastasia – clasic romanesc, Maidanul cu dragoste –…

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania isi exprima profundul regret fata de trecerea in eternitate a unuia dintre cei mai valoroși artisti si oameni de cultura din țara noastra, sculptorul Vlad Ciobanu. Nascut la 11 aprilie 1948, in comuna Pungești, județul Vaslui, a absolvit Institutul de arte plastice…