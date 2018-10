Stiri pe aceeasi tema

- Wim Kok, prim-ministru al Olandei in perioada 1994-2002, a murit sambata la varsta de 80 de ani in urma unui stop cardiac, a anuntat formatiunea sa politica, Partidul Laburist, intr-un comunicat de presa citat de Reuters. Pe perioada mandatelor sale de premier, Olanda a cunoscut o perioada de…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Parlamentarul Liviu Pleșoianu a sapat in trecut. Ca un adevarat arheolog al domeniului legislativ. Și a descoperit o operație de o gravitate extrema. Și care sta la baza insistenței cu care tandemul Tariceanu-Vosganian incearca sa favorizeze in detrimentul statului roman…

- Retailerul Hennes & Mauritz (H&M) a achizitionat o participatie in Klarna - firma suedeza din domeniul tehnologiei financiare (fintech) - pentru a-si majora vanzarile online, a anuntat luni publicatia Financial Times citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters. Al…

- Airbus este aproape de finalizarea unui contract gigant cu China, in valoare de 18 miliarde de dolari, pentru livrarea unui numar de 180 de aeronave A320neo, in contextul escaladarii tensiunilor comerciale dintre Beijing si Washington, au declarat, pentru Bloomberg, surse care au dorit sa-si pastreze…

- Temperaturile peste valorile termice medii normale vor continua in perioada septembrie - noiembrie in cea mai mare parte a Europei, conform prognozelor prezentate marti de The Weather Company, citate de Reuters. ''In numeroase regiuni din nordul si vestul Europei, inclusiv in Marea Britanie,…

- Greva de 24 de ore a pilotilor companiei aeriene Ryanair, care are loc vineri, care a afectat o serie de zboruri ce pleaca si vin inspre Romania. Peste 400 de zboruri au fost suspendate vineri in Europa, din cauza grevei pilotilor Ryanair din Germania, Suedia, Irlanda, Belgia si Olanda, afectand peste…