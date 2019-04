A murit rabinul Menahem Mendel Taub. Era nascut in Romania si singurul supravietuitor al lagarului de la Auschwitz

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au asistat duminica, la Ierusalim, la decesul rabinului Menahem Mendel Taub, supravietuitor al lagarului nazist de la Auschwitz, relateaza AFP. Taub, nascut in Transilvania in 1923, a decedat duminica in Orasul Sfant, informeaza Agerpres.Citește și: Mesaj dureros din partea…

- Benny Gantz, principalul rival al premierului israelian Benjamin Netanyahu la alegerile legislative, a venit in ajutorul unui motociclist ranit intr-un accident de circulație. Politicianul cu origini romanești a facut acest gest, cu toate ca și-a intrerupt activitatea in ziua in care cetațenii israelieni…

- Arnold Frieman a murit. Era fondatorul Advance Electronics si supravietuitor al Holocaustului, scrie ciao.ro. Barbatul si-a pierdut parintii, doi frati si o sora in lagarele de la Auschwitz. Barbatul s-a nascut in anul 1928 in Ungaria si a trait iadul pe pamant, asa cum le spunea cu sinceritate tuturor…

- Este vorba despre scriitorul Marin Ifrim, membru titular al Uniunii Scriitorilor din Romania, incepand cu 1998. Nascut in Buzau, Marin Ifrim a publicat de-a lungul carierei sale peste 20 de volume de proza și critica literara. Scriitorul a fost inclus in anul 2009 și in "Enciclopedia…

- Actorul elvetian Bruno Ganz, cunoscut din rolul lui Adolf Hitler in controversatul film german "Der Untergang/Ultimele zile ale lui Hitler", a murit sambata la 77 de ani in orasul sau natal Zurich, a informat agentul sau citat de EFE preluata de Agerpres. Nascut la 22 martie 1941, din tata…

- In momentul in care Liberalii Democrați nu numai ca iși anunțau candidații la alegerile pentru Parlamentul European, ci delegații iși anunțau programul electoral de la Berlin, Guy Verhofstadt, nimeni altul decat liderul grupului ALDE european, se afla la un miting cu fundațiile lui George Soros,…