Potrivit anhetatorului, cauza accidentului in care a murit presedintele Leicester City a fost o defectiune a unui mecanism care controla directia aeronavei.



Potrivit anchetatorilor, pedalele din cabina pilotului erau deconectate de rotorul anticuplu, amplasat in coada fuselajului, mecanism prin care se controleaza directia.



Investigatia cu privire la accidentul din 27 octombrie continua.



Presedintele clubului Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, in varsta de 60 de ani, a murit, alaturi de alte patru persoane, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit…