- Bethan Gaskin, o tanara mama din Marea Britanie, in varsta de 24 de ani, și-a provocat accidental moartea dupa ce s-a inecat cu prajituri. Ea a incercat sa vada cate prajituri poate ține in gura. Incidentul a avut loc pe 22 februarie. Ea și-a umplut cavitatea bucala cu prajituri și s-a inecat. Femeia…

- Unul dintre cele mai tragice accidente de mina din Valea Jiului a avut loc pe 21 martie 1986. Era ora 11:33, cand la Intreprinderea Miniera Vulcan a avut loc o explozie de metan la sectorul VII, stratul 7, blocul 0. Din pacate, insa, 17 angajați, dintre care trei militari și 14 civili, au murit. 17…

- Michael Hollingworth, un barbat in varsta de 42 de ani, din Grimsby, Marea Britanie, a murit in timp ce-și ținea in brațe copilul de doar opt luni. Hollie Bridgewater, prietena lui, l-a gasit cu copilul Sonnie, in varsta de doar 8 luni, in brațe.

- Rebekah Legg-Mead, 16 ani, din Marea Britanie, s-a sinucis sarind de pe Podul Waterloo. Ea a lasat un bilet de adio in care a scris ca "s-a saturat", dupa mai multe luni in care fusese harțuita la școala. Ancheta in cazul morții tinerei arata ca ea a apelat la ajutor profesionist cu opt luni inainte…

- O fetița in varsta de 9 ani din Marea Britanie a decedat intr-un spital de copii din Malaga, ca urmare a unei reacții alergice grave, dupa ce a mancat o inghețata. Fetița se afla in vacanța impreuna cu familia și a fost cazata intr-un hotel din orașul Mijas.

- O tanara mama din Marea Britanie a murit in somn, dupa ce s-a luptat timp de doi ani cu o forma rara și agresiva de cancer, conform Mirror. Rihanna Ferguson, de 26 de ani, a murit saptamana trecuta,...

- Theresa May a precizat ca aceasta taxa va fi eliminata incepand din data de 30 martie, cand va demara efectiv procesul de legalizare a statutului cetatenilor comunitari care doresc sa ramana in Regatul Unit dupa Brexit. Cei care pana atunci vor fi platit deja aceasta taxa in faza preliminara a acestui…

- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti straini s-a rasturnat in sud-estul Cubei, anunta autoritatile cubaneze, citate de publicatiile Venceremos si Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul…