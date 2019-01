A murit amiralul Revolutiei din Decembrie 1989. De ziua lui de nastere. A fost secretar de stat in MAI

Stiri pe aceeasi tema

- Emil „Cico” Dumitrescu a murit joi seara, la varsta de 84 de ani, chiar de ziua sa de naștere. Amiralul a fost inculpat in dosarul Revoluției, impreuna cu Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus.

- A murit amiralul Emil „Cico” Dumitrescu joi, cand tocmai implinea 84 de ani. In luna iunie, Klaus Iohannis a avizat inceperea urmaririi penale a lui Emil Cico Dumitrescu, cercetat in dosarul Revolutiei, alaturi de Ion Iliescu, pentru infractiuni contra umanitatii. Cico Dumitrescu a fost secretar de…

- Doi turisti vietnamezi au murit si 12 persoane au fost ranite, vineri, intr-un atac cu bomba asupra autobuzului in care se aflau, in apropierea piramidelor de la Gizeh, in Egipt, a anuntat Ministerul de Interne de la Cairo, relateaza AFP si Reuters.

- Cinci tineri au murit, in noaptea de sambata spre duminica, pe Drumul Național 2 (DN2), in comuna Vadu Moldovei, din judetul Suceava, dupa ce masina in care se aflau a intrat sub un TIR, din motive inca necunoscute. UPDATE: Ionuț, Iustian, Gabi, Narcis și Ionuț sunt cei cinci tineri care au murit in…

- Cinci tineri au murit, in noaptea de sambata spre duminica, pe Drumul Național 2 (DN2), in comuna Vadu Moldovei, din judetul Suceava, dupa ce masina in care se aflau a intrat sub un TIR, din motive inca necunoscute. Cele cinci victime au ramas incarcerate, dupa impactul cu autotrenul care era inmatriculat…

- O femeie de 80 de ani din Marseille a murit dupa ce a fost lovita de o grenada cu gaze lacrimogene in timp ce statea pe geam și se uita la protestele care aveau loc in strada, scrie BBC News. Femeia, care locuia intr-un apartament de pe o strada pe care au fost proteste, a fost lovita in fața in timp…

- Raed Arafat e-n tot si-n toate in Ministerul de Interne! Bineinteles, asta cand vine vorba de ”felia” situatiilor de urgenta care il intereseaza si pe care nimeni, de la ministru la premier sau de la servicii secrete la procurori nu indrazneste sa calce vreodata. Asa ca, intens mediatizata pe canalele…