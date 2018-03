Stiri pe aceeasi tema

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- CSM Bucuresti a fost un fel de sperietoare pentru Rostov Don in ultimii ani, reusind sa o elimine in ultimele doua sezoane ale Ligii Campionilor cu victorii obtinute in Rusia. Reprezentanta Romaniei nu ii mai da insa fiori campioanei Rusiei, inaintea confruntarii de sambata (ora 15:00), intr-un…

- Marius Șumudica, intors pentru o scurta perioada in Romania, a facut cateva declarații in legatura cu situația echipei pe care o conduce in Turcia și despre o posibila revenire in Liga I.

- Mai mulți fani pretind ca Bruno Mars le-ar fi tras țeapa cu biletele dupa ce acestea ar fi fost invalide pentru concertul artistului din Auckland, Noua Zeelanda. O fana spune ca cele doua bilete au costat-o mai mult de 1100$ și i se pare ca artistul a jefuit-o. “Am fost absolut șocata, dar nu sunt...…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a reactionat dupa moartea subita a compatriotului sau Davide Astori, la varsta de 31 de ani. Tehnicianul italian si-a declarat sprijinul pentru familia si apropiatii fotbalistului. "O veste cumplita! Sincere condoleante si o imbratisare…

- Cuplul, a carei popularitate este in crestere nu doar in tara, ci si peste hotare, a aparut in presa franceza cu un interviu exclusiv. Nicolae al Romaniei si sotia sa, Alina, au stabilit data nuntii pentru luna septembrie. Dupa cununia civila, care a avut loc in luna octombrie 2017 in Anglia, slujba…

- Kim Kardashian le-a dovedit inca o data fanilor ca e gata sa-i lase cu gura cascata in orice secunda. Dupa ce in urma cu cateva saptamani, vedeta de televiziune posta cateva selfie-uri nud, acum a ieșit pe rețelele sociale cu un nou look. S-au scurs 6 luni de cand Kim a schimbat brunetul original pe…

- Pe 24 februarie, Shopping City Ramnicu Valcea devine destinația pasionaților de kendama. CRBL, unul dintre promotorii acestui joc japonez in Romania, ii incurajeaza pe copiii de pana la 14 ani sa participe la concursul de tip freestyle “Kendama – 7 TO SMOKE”, organizat in centrul comercial. Startul…

- Marius Șumudica s-a acomodat in Turcia, unde a devenit, ca și in Romania, un persondaj care atrage mereu atenția suporterilor. Așa s-a intamplat și azi, la meciul pierdut cu Antalyaspor, 1-2. VEZI VIDEO AICI! In timp ce se ducea spre banca de rezerve, Șumudica a fost apostrofat de suporterii gazdelor,…

- In jur de 700 de suporteri ai lui Lazio au intrat pe Arena Naționala in jurul orei 21:15 pentru a urmari meciul cu FCSB, din 16-imile Europa League. Fanii italienilor și-au inceput razboiul cu formația din Romania inca din afara stadionului cand au scandat mai multe cuvinte triviale la adresa roș-albaștrilor…

- Cristi Mitrea pare sa petreaca din ce in ce mai mult timp alaturi de fiul sau, iar fanii n-au intarziat sa remarce acest lucru. Luptatorul MMA a postat pe pagina sa de Instagram o adorabila imagine, unde apare alaturi de David, copilul pe care il are alaturi de Andreea Mantea. Cei doi par sa fie la…

- ”Baieții buni se duc in rai, baieții rai iți aduc raiul.” Se pare ca Julia Michaels a scapat de ”Issues” și pana la urma a ințeles cum sta treaba. Direct de pe coloana sonora a filmului ”Fifty Shades Freed”, care apare vinerea asta in cinematografele din Romania, ladies & gents, we have Ear Candy for…

- Dupa un an plin de evenimente pentru Nicki Minaj, deși 2017 s-a lasat cu multe laude pe rețelele de socializare, se pare ca artista a ieșit o perioada din peisaj. Fanii au observat asta și sunt ingrijorați pentru artista care nu a participat pana acum la niciun eveniment major din showbiz și muzica.…

- Smiley va petrece Ziua Indragostiților fara Gina Pistol, pentru ca artistul va urca pe scena din Chișinau pentru un concert memorabil. Smiley va canta in premiera piesele de pe cel mai recent album al sau, Confesiune, in Republica Moldova, cu sala plina. Artistul va concerta de Ziua Indragostitilor,…

- In Irlanda de Nord, locul unde se filmeaza scenele care se petrec in Winterfell, fanii au surprins cateva imagini care dezvaluie soarta fortareței Casei Stark. Mai mulți irlandezi au postat pe Twitter filmari și imagini in care Winterfell apare cuprins de flacari. De asemenea, se vorbește despre…

- Beyonce de Romania a fost din nou jignita. De data asta s-a intamplat in timpul unui live facut la salonul de infrumusețare pe care artista il frecventeaza. Fanii acesteia au facut referire la dintele lipsa al interpretei. Madalina Georgiana Dumitriu a filmat tot salonul si a vorbit chiar si despre…

- Pionierii muzicii electronice, Kraftwerk, au fost premiati in cadrul celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy. Albumul lor „3-D The Catalogue“ a fost desemnat cel mai bun album dance/electronic. Fanii romani au ocazia sa-i revada pe cei patru membri Kraftwerk pe 1 martie, la Arenele Romane din Bucuresti,…

- 11.25: "Sunt epuizata, voi face teste pentru problemele medicale. Sper ca urmatoarea finala de Grand Slam sa o castig. Este trist ca nu am putut sa castig dar viata merge inainte. Este doar un meci de tenis. A fost greu, dar Caroline a meritat victoria", a declarat Simona Halep la revenirea in tara.…

- Dupa un an de senzație in care fosta iubita a lui Charlie Puth a trecut de la a-l insela, la aderarea la o comunitate LGBT, explorand o alta latura a sa pentru publicitate, acum se pare ca Bella vine cu vești noi privind viața personala. Printr-o poza postata pe Instagram de prietenul sau, cuplul Bella...…

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Premiera in Romania! Markus Schulz mixeaza “open to close” in Kristal Club, pe data de 3 februarie. Markus Schulz este unul dintre cei mai apreciați DJ ai planetei, cu fani in toate colțurile lumii. Ani la rand a fost in Top 10 al celor mai buni DJ pe DJ Mag, iar in 2012 a fost... View Article

- Bunul-simț exagerat al unei batrane din Cahul, Republica Moldova (exact la granița cu Romania), s-a viralizat instant pe rețelele de socializare. Batranica a vrut sa cumpere ceva dintr-o benzinarie și, literalmente, și-a lasat pantofii la intrarea in magazin. Postarea strans in doar cateva ore mii…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana mai multe filme noi intra in cinematografe.. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la ideea scoaterii din circulatie…

- Se pare ca Zayn chiar nu a invațat nimic din fostele povești de dragoste. Fostul solist One Direction tocmai ce a implinit, vineri, 25 ani, iar pentru a celebra aceasta ocazie speciala, iubita sa Gigi Hadid i-a postat un mesaj pe Instagram, impreuna cu un Boomerang in care acesta danseaza și lasa la…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana are loc premiera mai multor filme tocmai bune pentru zilele libere. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la…

- Cantareața, in varsta de 25 ani, nu se ferește sa posteze pe contul de instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul fizic…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a share-uit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, cantarețul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!, moment in care fanii romani au innebunit! .

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Cei doi sunt Mihail Kogalniceanu si Costache Negruzzi, care avea sa recunoasca de-abia peste doi ani ca ei au scris volumul de mare succes prin bucatariile boierimii si burghezimii din Moldova „200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti”.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care se infiinteaza Avocatul Copilului. Toate abuzurile la care sunt supusi copiii din Romania urmeaza sa fie instumentate de o noua institutie care...

- Telenovela "Coutinho la Barcelona" a revenit in atentia publicului cu ocazia perioadei de mercato. Publicatia iberica Sport anunta ca Liverpool va purta miercuri o noua serie de negocieri cu FC Barcelona. Catalanii au plusat si pun pe masa 150 de milioane de euro pentru transferul decarului de pe…

- Tudor Chirila, un nou mesaj public pe contul de socializare. Artistul a facut un live, unde a vorbit despre ceea ce se intampla pe scena politica. Fanii l-au felicitat și i-au mulțumit pentru implicare. Reacția actorului vine dupa modificarea codului penal și schimbarile drastice din justiție ce au…

- ”Jumanji: Welcome to the Jungle” are premiera in Romania vineri și cu siguranța va aduna mulți oameni in sali de cinema pe inceputul lui 2018. Povestea ii apartine lui Chris McKenna si se bazeaza pe cartea ”Jumanji”, scrisa de Chris Van Allsburg. In noul film ”Jumanji: Aventura in jungla”, jocul se…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Jason Derulo feat. French Montana – Tip Toe 4. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 3. Luis Fonsi, Demi Lovato...…

- “A Christmas Prince“, una dintre cele mai populare producții de Craciun marca Netflix, a fost filmata in Romania, la Palatul Cotroceni și Castelul Peleș din Sinaia. “A Christmas Prince” spune povestea unei tinere jurnaliste pentru care Craciunul vine mai devreme. Aceasta este trimisa in strainatate…

- Cea mai importanta partida din ultima runda a anului 2017, CS U Craiova - CFR Cluj, s-a disputat pe „Ion Oblemenco“ in fata a 27.000 de spectatori. Fanii au creat o atmosfera electrizanta si au fost rasplatiti cu un meci superb de cele doua formatii.

- Asasinatul comis de Magdalena Serban in statia de metrou Dristor 1 a starnit revolta si in randul vedetelor din Romania. Printre cele care au reactionat se numara si Serban Huidu. Mesajul distribuit de el insa i-a adus un val de critici acide din partea internautilor, carora realizatorul TV le-a raspuns…