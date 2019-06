A apărut numărul 126 al săptămânalului PRESSALERT. Vezi de unde îl poți lua GRATUIT și ce subiecte interesante poți citi Ediția cu numarul 126 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre pericolul supraexpunerii copiilor la gadgeturile de ultima generație, un articol despre A’ura, apa banațeana premiata din nou […] Articolul A aparut numarul 126 al saptamanalului PRESSALERT. Vezi de unde il poți lua GRATUIT și ce subiecte interesante poți citi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

