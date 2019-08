Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit pe marginea strazii, in localitatea Raureni, iar echipajul de urgența nu l-a putut salva. Barbatului i s-a facut rau in curtea casei sale, iar o femeie l-a urcat in mașina sa-l duca la spital, intalnindu-se pe drum cu ambulanța. Barbatul a decedat pe DN 64, vineri dupa amiaza, chiar…

- Un barbat din Brazilia a ajuns la spital acuzand dureri in calcai la orice mișcare, dar mai ales atunci cand mergea. In urma aunor examinari atente ale medicilor aceștia au ramas stupefiați cand au descoperit ca barbatul sufera de o boala extrem de rara care nu a atacat decat 26 de oameni in ultimii…

- Un barbat a fost ranit, dupa ce a cazut intr-una dintre caderile de apa care formeaza Cascada Niagara. Victima a fost transportata de urgența la spital, iar medicii spun ca a avut mare noroc ca este in viața. Polițiștii din Ontario, Canada, au fost alertați, dupa ce un barbat s-a urcat pe un zid și…

- Shakira Pellow, o adolescenta de doar 15 ani, a murit dupa ce a inghițit trei pastile de ecstasy (MDMA) in timp ce se afla cu prietenii ei intr-un parc din orașul Camborne din Marea Britanie. Deși era descrisa ca fiind o fire vesela, fata urma un tratament impotriva depresiei ca urmare a divorțului…

- Sechestrarea, joi, in largul teritoriului britanic Gibraltar, a unei nave iraniene suspectate ca livreaza petrol Siriei este o "veste excelenta", a comentat consilierul prezidential american pentru securitate nationala, John Bolton, relateaza AFP. "Marea Britanie a interceptat superpetrolierul…

- O mama din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, a povestit ca a intrat in panica dupa ce a nascut cel de-al doilea copil al ei, crezand ca este o problema cu bebelușul, pe care nu il auzeaa plangand. Medicii i-au dat o veste ingrozitoare.

- Premierul Viorica Dancila a explicat intr-o conferința de presa ce s-a intamplat in sedințele PSD in care se spune ca s-au folosit cuvinte grele. ”A fost o discuție in care, probabil, s-au strans...

- Dupa omor, femeia de 102 ani a fost internata intr-un spital de psihiatrie. Ea i-ar fi marturisit unui asistent ca a ucis-o pe femeia de 92 de ani, din acelasi spital. Un ingrijitor de la casa de batrani din Chezy-sur-Marne, din nordul Frantei, unde s-a produs tragedia, a gasit victima moarta…