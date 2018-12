5 reguli cu alcoolul de Revelion. Sfaturi importante de la Dr. Oz Cu toate acestea, celebrul medic hollywoodian considera ca este greu de descoperit efectul pe care fiecare inghititura de alcool il are asupra organismului in conditiile in care atat de multi factori pot avea o influenta negativa asupra sanatatii. Multe studii sustin ca vinul, berea sau lichiorul consumate in cantitati moderate pot proteja inima, prin cresterea nivelului de colesterol bun. Alte studii, insa, sustine exact contrariul. Totodata este bine de stiut, mai ales daca vrei sa scapi de unele kilograme ca prea multe cocktail-uri bogate in calorii de sarbatori va face ca acul cantarului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

