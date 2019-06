5 afectiuni frecvente in societatea de consum In ultimii anii, modul de viata din societatea moderna - dominata de presiuni sociale, lipsa timpului, alimentatie dezechilibrata - a dus la aparitia unor afectiuni care par scapate de sub control. Numitorul lor comun: stresul cronic.



Potrivit specialistilor, consecintele nu intarzie sa apara: dezvoltarea unor procese inflamatoare in corp si cresterea nivelului de radicali liberi. Toate aceste mecanisme subtile nu pot fi resimtite in faze incipiente, ci submineaza lent, dar sigur sanatatea populatiei. Ele ies la iveala abia atunci cand explodeaza sub forma de: boli cardiovasculare, diabet,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

