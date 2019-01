Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs duminica, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la orele 11:24, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului . Seismul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri, iar cele mai apropiate orase de epicentru au fost: Nehoiu (26 km), Covasna (43 km), […] Articolul 31 de cutremure in 27 de zile ale lui ianuarie 2019 apare prima data in AM Press .