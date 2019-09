Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei balene cu cocoasa a fost descoperit in zona de tarm a comitatului Northumberland din nordul Marii Britanii, relateaza marti Press Association. Serviciul de interventie Howick Coastguard Rescue Team a fost solicitat duminica de persoane care se plimbau pe tarm si au observat…

- Cadavrul unei balene cu cocoasa a fost descoperit in zona de tarm a comitatului Northumberland din nordul Marii Britanii, relateaza marti Press Association, potrivit Agerpres.Serviciul de interventie Howick Coastguard Rescue Team a fost solicitat duminica de persoane care se plimbau pe tarm…

- Printul Harry al Marii Britanii a calatorit in Olanda pentru a anunta un nou parteneriat intre cele mai importante firme de turism online care isi propune sa transforme aceasta industrie, relateaza marti Press Association. Ducele de Sussex spera ca noua initiativa, in care sunt implicate…

- Echipajul feminin de opt rame plus carmaci al Romaniei a ocupat locul 6 in Finala A din cadrul Campionatelor Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim (Austria), duminica, in ultima cursa a competitiei.

- Peste 17.500 de fotografii, gravuri si documente private si oficiale ale printului Albert au fost publicate online pe un nou site dedicat sotului Reginei Victoria a Marii Britanii, cu ocazia implinirii a 200 de ani de la nasterea acestuia, relateaza joi Press Association. Ele au drept…

- 'Echipajul si cei 124 de pasageri ai zborului Benghazi-Tripoli au scapat multumita lui Dumnezeu de un bombardament care a vizat aeroportul Mitiga', a specificat directia aeroportului pe pagina sa de Facebook.In urma acestui incident, traficul aerian a fost suspendat timp de cateva ore,…

- Se pare ca soluția care ne-ar putea salva de la catastrofa poluarii cu plastic s-a aflat în acest timp în natura. Este vorba despre niște organisme care ar putea contribui la descompunerea celor șase miliarde de tone de deșeuri din plastic de pe Terra.