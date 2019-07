3 exercitii pentru picioare sexy de la antrenorul Bodyshape

Stiri pe aceeasi tema

- 3 greseli pe care le faci cand vrei sa slabesti, explicate de antrenorul Bodyshape Flavius Ursachi, antrenorul de la Bodyshape ( www.bodyshapetransformation.com ), identifica trei greseli principale pe care multi le fac atunci cand vor sa slabeasca si nu reusesc. “1. Te infometezi Una dintre cele mai…

- Antrenorul olandezei Kiki Bertens, Raemon Sluiter, spune ca eleva lui îsi face sigura tactica înaintea unui meci si ca el intervine doar cu mici detalii. Tehnicianul a spus ca, la finala Madrid Open, cu Simona Halep, doar la prima interventie, la scorul de 2-3, în primul set, a avut…

- ​Clubul belgian de fotbal Royal Antwerp a dezmintit joi, într-un comunicat, informatiile vehiculate de presa, potrivit carora ar exista neîntelegeri între proprietarul sau, Paul Gheysens, si antrenorul echipei, românul Ladislau Boloni, relateaza agentia Belga, citata de Agerpres."Royal…

- Antrenorul spaniol Felix Sanchez si-a prelungit contractul de selectioner al Qatarului pana in 2022, cand statul din Orientul Mijlociu va gazdui Cupa Mondiala, informeaza lequipe.fr, relateaza News.ro.Citește și: Fostul presedinte al CS U Craiova, Pavel Badea, a vorbit despre parcursul lui…

- Romania si-a depus dosarul de candidatura pentru gazduirea Campionatului Mondial de handbal pe plaja din 2022, eveniment care ar putea fi organizat pe litoralul Marii Negre. Antrenorul federal de handbal pe plaja, Nicoleta Ivan, a declarat ca organizarea in tara a CM ar fi un avantaj pentru nationala…

- Antrenorul echipei PSG, Thomas Tuchel, a criticat dur gestul vedetei Neymar, care a lovit un spectator dupa infrangerea parizienilor din finala Cupei Frantei, de sambata, in fata lui Rennes, scor 5-6 dupa penaltyuri. ''Nu este deloc normal ceea ce a facut. Nu este posibil sa faci asa ceva. Nimanui…

- ​Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca elevii sai trebuie sa uite partida din meciul tur, contând pentru semifinalele Cupei României, câstigata în deplasare de trupa constanteana cu 2-1 si ca trebuie sa abordeze returul de la scorul de 0-0. El si-ar dori ca în…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți, la B1TV, ca s-a intrat in „criza politica” din cauza remanierii guvernamentale și ca daca PSD va apela la restructurarea Executivului in Parlament, atunci se va intra intr-o situație fara precedent in politica dupa 1990, iar președintele Klaus Iohannis…