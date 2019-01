2019 este anul transparentei pentru brandul Tiffanny. Ce inseamna asta? Intr-un efort de a fi mult mai responsabila din punct de vedere social, compania spune ca vrea sa fie sincera in ceea ce priveste provenienta diamantelor pe care le comercializeaza. Incat clientii sa stie ce diamant cumpara si de unde provine. Cum fiecare inceput de an vine cu dorinte noi, Tiffany & Co. a anuntat ca va dezvalui clientilor sai originea fiecarui diamant pe care il va vinde. Industria bijuteriilor pretioase este mereu acuzata de practici ilegale si actiuni neetice, asa ca Tiffany isi doreste sa reprezinte schimbarea si ia masuri in aceasta privinta pentru a imbunatati viitorul producatorilor… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

