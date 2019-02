13 persoane au murit ntr-un accident de autocar n Macedonia de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni la iesirea din municipiul Carei spre Oradea, in total fiind implicate patru autoturisme, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare."Ajunsi la fata locului, s-a constatat ca in accident au fost…

- Romania este in pragul unei epidemii de gripa in prezent, a sustinut, vineri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, adaugand ca numarul cazurilor de gripa a depasit, saptamana trecuta, numarul cazurilor estimate si a fost declarata saptamana...

- Un barbat și-a pierdut viața in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc pe șoselele din vestul țarii. In urma incidentului petrecut in sensul giratoriu din localitatea aradeana Santana, inspre Curtici, in jurul orei 11.00, alte trei persoane au suferit rani. Persoana decedata,…

- O persoana si-a pierdut viata si alte 44 au fost ranite duminica dimineata intr-un accident de autocar produs in apropiere de Zurich, in Elvetia, informeaza dpa. Autocarul, care facea legatura int...

- Doua persoane au murit si alte doua sunt grav ranite in urma unui cumplit accident rutier produs marti dimineata pe DN19, in localitatea Diosig din judetul Bihor, printre decedati numarandu-se si psihologa Penitenciarului Oradea, Delia Cormos.

- Un barbat de 33 de ani a decedat la spital in urma unui accident care a avut loc in seara zilei de joi, 22 noiembrie, in localitatea Tiganca, din raionul Cantemir. Alte patru persoane au ajuns la spital cu traumatisme grave, transmite IPN.

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, iar apoi una dintre masini s-a rasturnat, traficul in zona fiind blocat pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, doua autoturisme s-au ciocnit frontal. In urma…

- O adolescenta in varsta de 17 ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, luni seara, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, judetul Prahova. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, iar apoi una dintre masini s-a rasturnat, traficul in zona fiind blocat pe sensul…