10 simptome de cancer generalizat pe care nimeni nu le bagă în seamă! Mergi urgent la medic dacă ai așa ceva…. 10 simptome de cancer generalizat pe care nimeni nu le baga in seama! Mergi urgent la medic daca ai așa ceva…. Pentru a semnala prezenta unui dezechilibru, organismul isi poate alege adesea o supapa la care nu ne-am fi asteptat. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . ULTRA LAST MINUTE ANTALYA. Plecare cu avionul din BAIA MARE in data de 08.06.2019 ! Medicii de specialitate explica pe larg cum se poate ca problemele cu ochii sa vina de fapt de la prea mult stres, durerile de inima sa aiba cauze hormonale, iar un banal junghi sa ascunda cancer de plamani. Simptomele banale,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in muzica, vestea trista a fost confirmata in urma cu putin timp Cunoscut sub pseudonimul de scena “Night Tripper”, artistul a adus atmosfera traditiei voodoo din New Orleans pe scena muzicala americana. Dr. John a obținut șase premii Grammy. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Un sofer de TIR a facut prapad pe SOSEA. Din cauza sa au ars trei tiruri VIDEO Un șofer roman de tir a provocat un accident foarte grav pe autostrada A3 din Germania, in apropiere de orașul Wurzburg. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . ULTRA LAST MINUTE ANTALYA. Plecare…

- Impresara Anamaria Prodan a facut dezvaluiri despre regretata sa mama, cantareața de muzica populara Ionela Prodan. Aceasta a spus cat timp ii mai dadusera medicii de trait mamei sale dupa ce i-au depistat boala. "Dupa ce am aflat ca este vorba despre cancer, am inceput lupta. Și daca medicii au dat…

- „Accidentul vascular vine hoțește. Eram dupa o noapte pierduta, foarte stresata. Nu prea iți dai seama de pericol. Am simțit un disconfort foarte mare, o amețeala puternica și am luat legatura prima data cu medicul de familie. Apoi cu medicul cardiolog care ma trateaza de 20 de ani și cu psihiatrul.…

- Noi detalii despre clipele de coșmar pe care le-a trait cantarețul Mihai Constantinescu ies la iveala! Medicii i-ar fi recomandat Simonei Secrier, actuala sotie a lui Mihai Constantinescu, sa semneze deconectarea sotului ei de la aparate, pentru ca sansele lui de revenire ar fi aproape inexistente.…

- Daca analizele ar fi fost interpretate corect, Ruth ar fi putut sa inceapa tratamentul din timp și sa nu ajunga intr-un stadiu avansat al bolii, potrivit mirror.co.uk. Ruth și soțul ei, Paul, au dat in judecat laboratoarele Quest Diagnostics și MedLab Pathology Limited. Vineri, Inalta Curte…

- Un tanar de 20 de ani a ajuns in seara de joi spre vineri la Spitalul Județean Vaslui, acuzand dureri de cap și senzație de greața. Barbatul a spus ca zilele trecute s-a intalnit cu adolescenta care a murit de meningita. Tanarul este internat la Boli Infecțioase, insa medicii spun ca el are doar o viroza.…

- Bronșita acuta este inflamația arborelui traheobronșic, boala se vindeca, iar recuperarea pacientului este completa. Simptomele dispar dupa 10 zile și nu este necesara administrarea antibioticelor. Medicii susțin ca o bronșita ușoara este cauzata, de regula, de o infecție virala sau bacteriana, dar…