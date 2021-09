Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma au fost trase marți in timpul protestului organizat in Herat, unul dintre principalele orașe ale Afganistanului, aflat in vestul țarii. Doi oameni au fost uciși și alți opt, raniți, in timpul manifestației, dupa cum a declarat pentru AFP un medic local, sub protecția anonimatului, relateaza…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, a avut o intrevedere oficiala cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Steven Fisher.

- Qatarul cere talibanilor sa se angajeze în lupta împotriva „terorismului” si sa formeze un guvern „inclusiv” dupa retragerea americanilor din Afganistan, relateaza AFP, potrivit News.ro„Am subliniat importanța cooperarii în lupta împotriva…

- Ungaria si Croatia ii vor primi ca refugiati numai pe acei afgani care au colaborat cu trupele lor in timpul misiunii din Afganistan, au anuntat miercuri ministrii de externe ai celor doua tari, relateaza agentiile Reuters si EFE. ''Ungaria nu va participa la niciun mecanism care doreste repartizarea…

- Ministrul de Externe al Taiwanului a acuzat China, sambata, ca vrea sa „ii copieze pe talibani” și sa preia controlul insulei prin forța, relateaza Reuters. El a mai spus ca Taiwanul „nu iși dorește nici comunism, nici crime impotriva umanitații”.

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a comunicat luni secretarului de stat american Antony Blinken ca retragerea grabita a trupelor americane din Afganistan a avut un impact negativ, dar s-a angajat sa colaboreze cu Washingtonul pentru promovarea stabilitatii, transmite Reuters. Departamentul…

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…

- Guvernul afgan este pregatit sa achizitioneze elicoptere militare ruse si in aceasta privinta asteapta un raspuns din partea autoritatilor de la Moscova, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Kabul, citat de Interfax, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anuntul autoritatilor afgane are loc…