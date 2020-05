Stiri pe aceeasi tema

- Patronul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut ca reteaua sa sociala a fost in intarziere in ceea ce priveste combaterea interferentelor in alegerile prezidentiale americane din 2016 si s-a declarat "increzator" in puterea de a "proteja integritatea" viitoarelor alegeri, intr-un interviu acordat…

- La Senat, pentru luna februarie a anului trecut nu sunt prezentate informatii privind cheltuielile cu alesii.Conform datelor publicate, situatia cheltuielilor lunare se prezinta astfel:* in ianuarie 2019, Camera Deputatilor a cheltuit cu alesii 14.294.989 de lei, Senatul - 5.806.344 de lei;* in februarie…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce in Sectorul 5 au fost distribuite, fara respectarea normelor de protectie impotriva infectiei cu coronavirus, pachete catre populatie care…

- Tribunalul Maramures a anuntat ca in intervalul 19 martie – 4 mai, pe pagina de Facebook a institutiei, precum si pe paginele de pe portatul instantelor de judecata sa fie publicate, cu o zi inaintea termenului de judecata, listele cu cauzele urgente. “Prin Ordinul de Serviciu nr. 10 din data de 18.03.2020,…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu susține ca membrii Comisiei Europene „spun stop modificarilor electorale facute de Guvernul PNL”. Ciolacu a facut referire la o scrisoare semnata de președintele CE, Ursula von der Leyen, trasnmisa Partidului Social Democrat. „O spune extrem de clar doamna Ursula…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel sunt divizati daca Germania ar trebuie sa adopte un pachet de masuri de stimulate pentru a contracara impactul coronavirusului asupra celei mai mari economii din Europa, transmite Reuters.

- Ministrul Justitiei, Fadei Nagaceschi, in calitate de membru, va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii in privinta judecatorilor in gestiunea carora se afla dosarul de invinuire a liderului Partidului Politic Sor, Ilan Sor. O sesizare va fi depusa si la Consiliul Superior al Procurorilor, la fel…

- Transportul feroviar din tara noastra a ramas repetent, dupa ce a primit nota trei din partea Comisiei Europene. Oficialii europeni n-au scos insa campioni la un capitol care nu ne face cinste deloc - numarul de...