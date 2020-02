Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, un imigrant extracomunitar, s-a stropit cu benzina si a incercat sa se incendieze cu o bricheta in apropierea unui grup de protestatari. Agenti de politie au intervenit si l-au imobilizat. Potrivit Politiei, protestatarul este un irakian in varsta de 50 de ani. "Persoana…

- Ministrul Apararii Cationale, Nicolae Ionel Ciuca, prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, a participat vineri, 14 februarie, in calitate de vorbitor principal, la masa rotunda intitulata "The Greater Black Sea Region: Competition for Sea Control or Sea Denial", organizata de think tank urile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat sambata, la conferinta de securitate de la Munchen, care are loc zilele acestea, ca Rusia "va continua sa incerce sa destabilizeze" democratiile occidentale prin manipularea retelelor de socializare sau a operatiunilor din spatiul cibernetic, scrie AFP.

- Uniunea Europeana vrea ca prioritatea liderilor financiari mondiali sa fie un acord privind impozitarea gigantilor din industria digitala, precum Google, Amazon si Facebook, potrivit unui document citat de Reuters.

- Senatorul republican Mitt Romney a declarat vineri, la Conferinta pentru securitate de la Munchen, ca se asteapta ca Donald Trump sa fie reales in alegerile prezidentiale din noiembrie, pentru ca natura politicii este ''foarte populista'' in SUA, relateaza Reuters. Pe de alta parte,…

- Cheltuielile militare mondiale au inregistrat in 2019 cea mai mare crestere din ultimii zece ani, arata un raport prezentat vineri de Institutul International de Studii Strategice (IISS) in deschiderea conferintei de la Munchen. Conform studiului preluat de AFP, totalul a fost cu 4% mai ridicat decat…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban participa, de joi pana duminica, la Conferinta internationala de Securitate de la Munchen, ajunsa anul acesta la cea de-a 56-a editie. Evenimentul reuneste lideri si factori de decizie importanti in materie de securitate si aparare - sefi de stat si de guvern,…

- Facebook a anunțat ca va elimina de pe platforma sa mesajele și videoclipurile deepfake (trucate), daca acestea au fost editate, dar va pastra conținutul satiric, intr-o acțiune menita sa previna dezinformarea inainte de alegerile prezidențiale din SUA, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.De…